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Deborah Secco: "Quando engravidei, transava dez vezes ao dia"

"A gente estava naquele momento em que só transava. Conheci o Hugo e só transei até a Maria nascer", disparou a atriz em entrevista a Sabrina Sato no YouTube

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 09:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2021 às 09:25
A atriz Deborah Secco e o marido, o também ator Hugo Moura
A atriz Deborah Secco e o marido, o também ator Hugo Moura Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco
Em entrevista com Sabrina Sato, por canal do YouTube da apresentadora, Deborah Secco decidiu abrir o jogo sobre sua vida sexual com o marido, Hugo Moura. Ela disse que antes de Maria Flor, filha do casal, os dois tinham uma atividade bastante intensa na cama. 
"A gente diminuiu muito a quantidade de sexo que a gente fazia. Eu engravidei com dois meses de namoro, então quando engravidei, a gente transava dez vezes ao dia. Quando a gente transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Conheci o Hugo e só transei até a Maria nascer. No nosso dia entrou um cinema, uma conversa, um jantar, foi perdendo o espaço do sexo. Na gravidez a gente transou menos, mas ainda transava semanalmente. E quando a Maria nasceu, foi um baque", alertou. 
Questionada por Sabrina sobre se o casal já havia feito sexo na banheira, Deborah disse que sim. E continuou: "Ainda transo muito no banheiro. Ainda mais aqui, a Maria agora só dorme na minha cama. Não sai mais. Às vezes é no banheiro. Hugo às vezes me pega na cama e eu falo: 'Está louco? A criança!". 

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A atriz também comentou sobre o tabu que existe em torno do tipo de bate-papo que ela estava tendo com Sabrina. "Eu acho uma loucura esse tabu que as pessoas tem com sexo. A minha filha nasceu de sexo. Todo mundo que existe veio do sexo, por que as pessoas tem dificuldade de falar com isso?", ponderou. 

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