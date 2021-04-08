Deborah Secco: "Quando engravidei, transava dez vezes ao dia"

A atriz Deborah Secco e o marido, o também ator Hugo Moura Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco

Em entrevista com Sabrina Sato, por canal do YouTube da apresentadora, Deborah Secco decidiu abrir o jogo sobre sua vida sexual com o marido, Hugo Moura. Ela disse que antes de Maria Flor, filha do casal, os dois tinham uma atividade bastante intensa na cama.

"A gente diminuiu muito a quantidade de sexo que a gente fazia. Eu engravidei com dois meses de namoro, então quando engravidei, a gente transava dez vezes ao dia. Quando a gente transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Conheci o Hugo e só transei até a Maria nascer. No nosso dia entrou um cinema, uma conversa, um jantar, foi perdendo o espaço do sexo. Na gravidez a gente transou menos, mas ainda transava semanalmente. E quando a Maria nasceu, foi um baque", alertou.

Questionada por Sabrina sobre se o casal já havia feito sexo na banheira, Deborah disse que sim. E continuou: "Ainda transo muito no banheiro. Ainda mais aqui, a Maria agora só dorme na minha cama. Não sai mais. Às vezes é no banheiro. Hugo às vezes me pega na cama e eu falo: 'Está louco? A criança!".