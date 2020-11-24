Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Criador do desafio do balde de gelo, Patrick Quinn, morre aos 37 anos

Patrick lutava contra uma esclerose lateral amiotrófica (ELA) desde 2013
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 19:06

Patrick Quinn foi um dos criadores do desafio do 'Ice Bucket' , em 2014 Crédito: Instagram/ @als
O criador do desafio do balde de gelo, Patrick Quinn, morreu no domingo, 22, aos 37 anos. O norte-americano lutava contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA) desde o ano de 2013.
A informação foi confirmada pela ALS Association, grupo de apoio que ajudou no desafio do balde de gelo. No Facebook do ALS, o grupo lamentou a morte de Quinn.
"Pat aumentou a sensibilização e os fundos para a luta contra a ELA e os nossos sentimentos estão com a família de Quinn e todos os seus amigos(...)Ele vai fazer falta, mas continuará a inspirar-nos até termos um mundo sem ELA", comunicou a ALS Association.
Em 2014, Patrick e Pete Frates ajudaram a popularizar a brincadeira de despejar baldes de água gelada sobre a cabeça para arrecadar fundos na luta contra a doença.
A iniciativa se tornou um fenômeno nas redes sociais e diversas personalidades participaram, como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Justin Bieber, Tom Cruise, Cristiano Ronaldo e Oprah Winfrey.
Juntos, Patrick e Pete conseguiram arrecadar US$ 200 mil para custear pesquisas no combate e tratamento à ELA. Frates morreu em dezembro do ano passado.
"O desafio do 'Ice Bucket' acelerou a luta contra a ELA, levando a novas descobertas de investigação, à expansão dos cuidados para as pessoas com a doença e a um maior investimento do governo", revelou a associação.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados