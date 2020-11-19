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Morre em SP o ator Jonas Mello, aos 83 anos

O último papel de Jonas Mello na TV foi na novela 'Flor do Caribe', que está sendo reprisada agora

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 15:30
O ator Jonas Mello na novela
O ator Jonas Mello na novela "Flor do Caribe" Crédito: Reprodução/TV Globo
O ator e dublador Jonas Mello morreu nesta quarta-feira, 18, aos 83 anos de idade. A causa da morte não foi revelada, mas, segundo informações de sua irmã, ele teria passado mal e ligado para um primo, que já o encontrou morto ao chegar no apartamento do ator, na zona norte de São Paulo.
O trabalho mais recente de Jonas Mello na TV foi em 2013. Ele interpretou o capanga Arruda na novela Flor do Caribe, que está sendo reprisada pela Globo agora. Em 1969, ele atou na novela A Cabana do Pai Tomás. Em 1975, foi o protagonista de Meu Rico Português, da extinta TV Tupi.
Ele atuou ainda em Baila Comigo (1981), Dona Beija (1986), Barriga de Aluguel (1990), A Escrava Isaura (2004) e Salve Jorge (2012), entre muitas outras produções para a TV. No cinema, integrou, entre outros, o elenco de O Cangaceiro (1997) e Lula, O Filho do Brasil (2010).
Jonas Mello também foi dublador. Foi o narrador de Os Cavaleiros do Zodíaco, e emprestou a voz para o personagem Joe Swanson em Family Guy e para Samuel L. Jackson em Jurassic Park.

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