Luto

Bobby Brown Jr., filho do ex-marido de Whitney Houston, morre aos 28 anos

A polícia acredita que não houve crime
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:16

O cantor Bobby Brown Jr., filho de Bobby Brown Crédito: Instagram/@b.brownjr
Bobby Brown Jr., filho do cantor Bobby Brown, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles (EUA) na quarta-feira, 18. Ele tinha 28 anos e era filho de Brown e Kim Ward.
O porta-voz da Polícia de Los Angeles, oficial Jeff Lee, disse que os policiais estavam respondendo a uma emergência médica quando encontraram o corpo do cantor Bobby Brown Jr., por volta das 13h50, em sua casa em Encino. Ele foi declarado morto no local, segundo informações do jornal The Los Angeles Times. A polícia acredita que não houve crime.
No dia 11 de fevereiro d 2012, a lendária cantora Whitney Houston, ex-mulher de Bobby Brown, foi encontrada morta, aos 48 anos, após se afogar na banheira de um quarto de hotel em Beverly Hills. Sua morte foi acidental, atribuído a um problema cardíaco, somado ao uso de cocaína, segundo laudo da perícia.

A filha de Whitney e Brown, Bobbi Kristina Brown, morreu aos 22 anos, em 26 de julho de 2015. A jovem foi foi encontrada inconsciente na banheira de sua casa no norte em Atlanta (EUA) e ficou em coma por seis meses antes de morrer. Os legistas não conseguiram determinar exatamente como Bobbi Kristina morreu. A autópsia mostrou que ela tinha morfina, cocaína, álcool e medicamentos prescritos em seu corpo.
O ex-parceiro de Bobbi Kristina, Nick Gordon, que foi considerado responsável por sua morte, morreu no início deste ano. Ele tinha 30 anos. Ele nunca foi acusado criminalmente no caso, mas foi considerado responsável em um processo por homicídio culposo. (Com agências internacionais).

