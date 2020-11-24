Luto

Jornalista Fernando Vanucci morre aos 69 anos em São Paulo

Vanucci sofria de problemas cardíacos, mas a causa da morte ainda não foi divulgada pelos familiares. Ele deixa quatro filhos

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

O jornalista Fernando Vanucci morreu aos 69 anos Crédito: Reprodução | redes sociais
O jornalista Fernando Vanucci morreu nesta terça-feira em São Paulo. Ele tinha 69 anos. Vanucci sofria de problemas cardíacos, mas a causa da morte ainda não foi divulgada pelos familiares. Nascido em Uberaba, Minas Gerais, o narrador deixa quatro filhos. Vanucci cobriu seis Copas do Mundo (1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998). Ele trabalhou como locutor, apresentador e comentarista esportivo. Ficou marcado pelo bordão "alô, você".
A maior parte da carreira de Vanucci foi na Rede Globo. Além da cobertura das Copas, o jornalista foi apresentador de diversos programas de sucesso da emissora, como Globo Esporte, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Jornal Hoje e Fantástico. Sempre foi um jornalista bem informado. 
Vanucci acumulou passagens ainda pela TV Bandeirantes, Record e Rede TV e era editor de esportes da Rede Brasil de Televisão desde 2014. O jornalista passou mal de manhã e foi socorrido por uma funcionária. Ele teria sido levado para o Pronto Socorro Central de Barueri, na Grande São Paulo. Mas não resistiu. Vanucci sofreu infarto em 2019. Desde então, tinha a saúde mais frágil.

