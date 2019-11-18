Cid Moreira renova com a Globo até 2024, diz colunista

Quem pensa que os 92 anos de idade de Cid Moreira andam o impedindo de fazer alguma coisa está bastante enganado. Não bastasse o apresentador ser superativo na web, ele acaba de renovar o seu contrato com a Globo até 2024.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o contrato de Cid venceria em 30 de agosto de 2019, mas durante as comemorações de 50 anos do "Jornal Nacional", o documento foi renovado - pelo mesmo valor - até 2024.
Vale registrar que foram nessas comemorações que Philipe Lemos, âncora do ES1, da TV Gazeta, apresentou o telejornal mais famoso e de mais prestígio do País. Como parte das celebrações, a Globo convidou e sorteou apresentadores de todas as afiliadas e o bonitão é que foi representando o jornalismo capixaba.