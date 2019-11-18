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Cid Moreira renova com a Globo até 2024, diz colunista

O apresentador Cid Moreira acaba de renovar contrato com a Globo até 2024, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia; veja detalhes!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 10:48

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 10:48

O apresentador Cid Moreira Crédito: Reprodução/Multishow
Quem pensa que os 92 anos de idade de Cid Moreira andam o impedindo de fazer alguma coisa está bastante enganado. Não bastasse o apresentador ser superativo na web, ele acaba de renovar o seu contrato com a Globo até 2024. 
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o contrato de Cid venceria em 30 de agosto de 2019, mas durante as comemorações de 50 anos do "Jornal Nacional", o documento foi renovado - pelo mesmo valor - até 2024. 

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Vale registrar que foram nessas comemorações que Philipe Lemos, âncora do ES1, da TV Gazeta, apresentou o telejornal mais famoso e de mais prestígio do País. Como parte das celebrações, a Globo convidou e sorteou apresentadores de todas as afiliadas e o bonitão é que foi representando o jornalismo capixaba. 

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