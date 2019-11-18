Luana Piovani jogou roupas de Pedro Scooby na rua, diz colunista

"Medo dela. Ela pirou esses dias. Depois que ele (Scooby) fez nosso post (foto dos dois assumindo o namoro) jogou as coisas dele todas na pracinha, até as pranchas", teria escrito Cíntia, em uma troca de mensagens via aplicativo.

Procurada por Fábia Oliveira, Cíntia disse que procura não se envolver quando o assunto é Luana. "Sobre a Luana eu não quero me meter. Isso é coisa dele com ela. Isso é um grupo de amigas que ficamos zoando, mas ali é só besteira, nada que falamos ali é sério. Era uma zoação interna", finalizou a ruiva à colunista.