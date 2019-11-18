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Ataque de fúria!

Luana Piovani jogou roupas de Pedro Scooby na rua, diz colunista

A atriz Luana Piovani teria ficado furiosa ao ver que Pedro Scooby tinha assumido o namoro com a modelo Cíntia Dicker, segundo informações da colunista Fábia Oliveira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 10:32

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 10:32

A atriz Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani teria ficado furiosa depois de descobrir que o ex, Pedro Scooby, estava selando namoro com a modelo internacional Cíntia Dicker - isso depois de já ter se engraçado com Anitta. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, que diz ter tido acesso a conversas de WhatsApp dos famosos, a bonita jogou as roupas do surfista na rua quando descobriu do novo affair. 
"Medo dela. Ela pirou esses dias. Depois que ele (Scooby) fez nosso post (foto dos dois assumindo o namoro) jogou as coisas dele todas na pracinha, até as pranchas", teria escrito Cíntia, em uma troca de mensagens via aplicativo. 
> Pedro Scooby será pai? Amigo apaga post após entregar "segredo"

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Procurada por Fábia Oliveira, Cíntia disse que procura não se envolver quando o assunto é Luana. "Sobre a Luana eu não quero me meter. Isso é coisa dele com ela. Isso é um grupo de amigas que ficamos zoando, mas ali é só besteira, nada que falamos ali é sério. Era uma zoação interna", finalizou a ruiva à colunista. 

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