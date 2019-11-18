Michelle Bolsonaro é criticada ao elogiar foto sexy de Luciana Gimenez

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro

Luciana Gimenez decidiu causar no fim de semana com um clique em que esbanja toda sua sensualidade. A foto foi postada pela apresentadora para celebrar o aniversário de um dos programas que comanda na RedeTV, o Super Pop.

Na foto, Luciana surge com um vestido de alça fina, estampado e bem justo ao corpo com um decote bastante generoso e uma gargantilha verde. No post, ela só recebeu elogios. "Orgulho de te ver assim", disse um fã. Outra internauta observou: "Linda demais! Encantadora".

Mas um comentário, especificamente, é que gerou polêmica no meio dessa história toda: o da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro . "Tão linda, Luciana Gimenez", escreveu a esposa do presidente Jair Bolsonaro, que logo ouviu comentários como resposta do tipo: "Que palhaçada". Outro seguidor endossou a ironia: "Grandes (xingamento)".

A apresentadora Luciana Gimenez posta foto, é elogiada por Michelle Bolsonaro, esposa do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e primeira-dama é criticada Crédito: Reprodução/Instagram

No entanto, também teve quem defendesse a loira: "Parabéns, primeira-dama. Você e Luciana são lindas". Outra fã soltou: "Linda mesmo!". Uma outra internauta arrematou os elogios com: "Linda e abençoada. Você e Luciana!".