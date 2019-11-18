Michelle Bolsonaro é criticada ao elogiar foto sexy de Luciana Gimenez

Luciana Gimenez decidiu causar no fim de semana com um clique em que esbanja toda sua sensualidade. A foto foi postada pela apresentadora para celebrar o aniversário de um dos programas que comanda na RedeTV, o Super Pop.
Na foto, Luciana surge com um vestido de alça fina, estampado e bem justo ao corpo com um decote bastante generoso e uma gargantilha verde. No post, ela só recebeu elogios. "Orgulho de te ver assim", disse um fã. Outra internauta observou: "Linda demais! Encantadora".
Mas um comentário, especificamente, é que gerou polêmica no meio dessa história toda: o da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. "Tão linda, Luciana Gimenez", escreveu a esposa do presidente Jair Bolsonaro, que logo ouviu comentários como resposta do tipo: "Que palhaçada". Outro seguidor endossou a ironia: "Grandes (xingamento)".
No entanto, também teve quem defendesse a loira: "Parabéns, primeira-dama. Você e Luciana são lindas". Outra fã soltou: "Linda mesmo!". Uma outra internauta arrematou os elogios com: "Linda e abençoada. Você e Luciana!".
A própria Luciana Gimenez respondeu ao comentário da primeira-dama com um emoji de flor.