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Michelle Bolsonaro é criticada ao elogiar foto sexy de Luciana Gimenez

Primeira-dama Michelle Bolsonaro foi criticada após elogiar foto que a apresentadora Luciana Gimenez postou na web, em que sensualiza com vestido justo; esposa de Jair Bolsonaro também foi defendida por apoiadores no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 10:04

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 10:04

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro
Luciana Gimenez decidiu causar no fim de semana com um clique em que esbanja toda sua sensualidade. A foto foi postada pela apresentadora para celebrar o aniversário de um dos programas que comanda na RedeTV, o Super Pop. 
Na foto, Luciana surge com um vestido de alça fina, estampado e bem justo ao corpo com um decote bastante generoso e uma gargantilha verde. No post, ela só recebeu elogios. "Orgulho de te ver assim", disse um fã. Outra internauta observou: "Linda demais! Encantadora". 
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Mas um comentário, especificamente, é que gerou polêmica no meio dessa história toda: o da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. "Tão linda, Luciana Gimenez", escreveu a esposa do presidente Jair Bolsonaro, que logo ouviu comentários como resposta do tipo: "Que palhaçada". Outro seguidor endossou a ironia: "Grandes (xingamento)". 
A apresentadora Luciana Gimenez posta foto, é elogiada por Michelle Bolsonaro, esposa do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e primeira-dama é criticada Crédito: Reprodução/Instagram
No entanto, também teve quem defendesse a loira: "Parabéns, primeira-dama. Você e Luciana são lindas". Outra fã soltou: "Linda mesmo!". Uma outra internauta arrematou os elogios com: "Linda e abençoada. Você e Luciana!". 

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A própria Luciana Gimenez respondeu ao comentário da primeira-dama com um emoji de flor. 

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