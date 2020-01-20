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Capixaba Sâmella Vinter veta a palavra 'trans' da capa de sua Sexy

'Me parece apelativo, eu sou uma mulher', diz a modelo transexual que estampa a edição de janeiro da publicação

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 18:32
Lançamento da revista Sexy com a modelo capixaba Sâmella Vinter Crédito: J. Domingos | CO Assessoria
A revista "Sexy" publicada neste mês traz a capixaba Sâmella Vinter. Escolhida num concurso da publicação via redes sociais como a Musa do Verão, a modelo vetou a palavra "trans" na capa da edição.
"Me parece apelativo, eu sou uma mulher", disse Sâmella, que é de Colatina e fez a cirurgia de mudança de sexo em 2017.  O lançamento oficial da revista aconteceu no último dia 15 de janeiro, em São Paulo.

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A modelo diz que é contra o rótulo dado às pessoas trans. "Não precisa falar que você é trans o tempo todo, é uma escolha que nós fizemos de ser homem ou mulher. Por isso, a partir do momento que todos sabem que você é uma pessoa trans, não acho necessário enfatizar isso mais", diz a estrela de janeiro da Sexy, que já está nas bancas.
Sâmella estampa a revista 24 anos após a nudez de Roberta Close. Segundo a capixaba, a cirurgia de mudança de sexo custou R$ 100 mil. 

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