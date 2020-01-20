Capixaba Sâmella Vinter veta a palavra 'trans' da capa de sua Sexy

Lançamento da revista Sexy com a modelo capixaba Sâmella Vinter Crédito: J. Domingos | CO Assessoria

A revista "Sexy" publicada neste mês traz a capixaba Sâmella Vinter. Escolhida num concurso da publicação via redes sociais como a Musa do Verão, a modelo vetou a palavra "trans" na capa da edição.

"Me parece apelativo, eu sou uma mulher", disse Sâmella, que é de Colatina e fez a cirurgia de mudança de sexo em 2017. O lançamento oficial da revista aconteceu no último dia 15 de janeiro, em São Paulo.

A modelo diz que é contra o rótulo dado às pessoas trans. "Não precisa falar que você é trans o tempo todo, é uma escolha que nós fizemos de ser homem ou mulher. Por isso, a partir do momento que todos sabem que você é uma pessoa trans, não acho necessário enfatizar isso mais", diz a estrela de janeiro da Sexy, que já está nas bancas.