Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica na web!

Youtuber expert de maquiagem revela ser trans após chantagem

Nikkie Tutorials, como é conhecida na internet, se assumiu ser transexual após ser chantageada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 09:33

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 09:33

A youtuber Nikkie de Jager, conhecida na web como Nikkie Tutorials Crédito: Reprodução/Instagram @nikkietutorials
A youtuber Nikkie de Jager, conhecida internacionalmente como Nikkie Tutorials na web, chocou os fãs ao revelar ser transexual nesta segunda-feira (13). 
Ela, que é considerada a guru das maquiagens da internet, tem mais de 12 milhões de inscritos em seu canal e vídeos com mais de 1 bilhão de visualizações, já tendo feito parcerias com grandes nomes, como Kim Kardashian e Lady Gaga. 
Em seu vídeo mais recente, a bonita decidiu contar a história de sua transição, dizendo que começou a usar roupas femininas aos 7 anos e tomar hormônios aos 14, completando a transição aos 19, quando já fazia fama no YouTube. 

Veja Também

Geisy Arruda fala de traição algemada e choca ao postar foto seminua

Chay Suede emociona ao exibir fotos do nascimento da filha, Maria

Internado, Carlos Alberto de Nóbrega descobre doença na próstata

"Eu sempre quis contar essa parte da minha história, mas queria fazer isso da minha forma. Porém, aparentemente vivemos em um mundo onde outras pessoas odeiam aqueles que são quem realmente são. Eu tenho sido chantageada por pessoas que queriam 'vazar' minha história para a imprensa. Num primeiro momento foi aterrorizante saber que existem pessoas que não sabem respeitar a identidade das pessoas. É cruel e nojento. E eu sei que vocês estão assistindo. Eles disseram que queriam vazar porque eu estava mentindo, eu não conto a verdade ou que eu tinha medo que as pessoas soubessem quem eu sou. Eu não tenho medo. Então para essas pessoas que acharam que iam arruinar minha vida com isso, essa é pra vocês", disse ela, em parte do vídeo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Musculação
Viva o ciático
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados