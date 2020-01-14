Youtuber expert de maquiagem revela ser trans após chantagem

"Eu sempre quis contar essa parte da minha história, mas queria fazer isso da minha forma. Porém, aparentemente vivemos em um mundo onde outras pessoas odeiam aqueles que são quem realmente são. Eu tenho sido chantageada por pessoas que queriam 'vazar' minha história para a imprensa. Num primeiro momento foi aterrorizante saber que existem pessoas que não sabem respeitar a identidade das pessoas. É cruel e nojento. E eu sei que vocês estão assistindo. Eles disseram que queriam vazar porque eu estava mentindo, eu não conto a verdade ou que eu tinha medo que as pessoas soubessem quem eu sou. Eu não tenho medo. Então para essas pessoas que acharam que iam arruinar minha vida com isso, essa é pra vocês", disse ela, em parte do vídeo.