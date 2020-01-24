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Reality show

Capixaba Gizelly ganha emoji de cobra no Queridômetro do 'BBB 20'

Flayslane o de nojenta e explosiva no Queridômetro, que entrou em ação no reality

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 21:26
Queridômetro entrou em ação na casa do BBB 20 Crédito: Divulgação
Apesar dos primeiros dias de BBB 20 mostrarem calmaria, algumas opiniões a respeito dos participantes já começam a aparecer e a mostrar quem gosta de quem na casa.
Nesta quinta-feira (23), o reality estreou o Queridômetro, um painel que mostra em tempo real para eles como está a avaliação de cada brother e sister. Eles têm o direito de avaliar cada um de seus colegas de confinamento com direito a imagens de carinha feliz, coração, bomba, cara irritada e até de nojo.
E parece que Gizelly e Flayslane começam a despontar como as que não agradam tanto. Ambas foram as mais criticadas. 

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Gizelly recebeu o emoji de bomba do participante Babu, como se indicasse que ela é a mais explosiva. Já Lucas deu a ela um sinal de cobra, que pode dar a entender que o brother a considera falsa. Gizelly também recebeu uma carinha irritada de Rafa. "Eu gosto de bomba", disse ela de forma irônica.
"BBB 20": a capixaba Gizelly conversa com a atriz Manu Gavassi Crédito: TV Globo/Reprodução
Já Flayslane foi estereotipada como um nojo por Lucas e Rafa. Ela também é considerada explosiva por Babu Santana e Felipe. A cantora reclamou de ter recebido carinha enjoada.
A curiosidade é que Rafa Kalimann parece não ter se dado bem com as mulheres da casa, já que na hora de avaliar as meninas foi bastante dura. Ela criticou em forma de emojis Flayslane, Gizelly e Manu Gavassi.
Em contrapartida, os mais queridos, aqueles que receberam o maior número de corações, a maior expressão de amor, foram Lucas, Boca Rosa e Gabi Martins, com 13 cada um.
No Quarto Vila, Hadson diz que Felipe "meteu pressão com as bombas que mandou" no jogo. E ele se defendeu. "As mulheres caem na pilha. Botei de brincadeira", respondeu o arquiteto.

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