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'BBB 20': capixaba Gizelly zoa famosos 'anônimos' e leva tombo ao vivo

Participantes dos grupos Camarote e Pipoca se conhecem

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 09:21
"BBB 20": muro cai e integrantes dos grupos Camarote e Pipoca se conhecem Crédito: TV Globo/Reprodução
O muro que separava os grupos Camarote (formado por famosos) e Pipoca (com participantes que se inscreveram) caiu na noite desta quarta-feira (22) no Big Brother Brasil 20, um dia depois da estreia do reality. Na empolgação para conhecer quem estava do outro lado da casa, Gizelly acabou levando um tombo.
Com a ajuda das sisters, ela logo se levantou e disse que estava tudo bem. 
Mais cedo, quando os times ainda estavam separados pelo muro, a advogada já tinha chamado a atenção ao dizer que não conhecia nenhum dos famosos do outro lado, com exceção da blogueira Bianca Andrade, a Boca Rosa
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"Eu não sei em que mundo eu vivia, eu só sei quem é Boca Rosa, o resto eu não conheço ninguém (...) Vocês precisam investir mais na imagem de vocês, porque aqui dentro [do lado do grupo da pipoca] ninguém sabe quem são vocês", disse ela. 
Flayslane confirmou: "Ela não conhece ninguém, ninguém. E não é só ela não, é todo o mundo aqui". 

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Do outro lado do muro, o ator Babu Santana diz que "está sentido", mas na sequência afirma que a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão está parecida. "É para ficar tranquilo para ver que o jogo está parecido".

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