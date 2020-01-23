Daltônica, Ana Furtado volta a distinguir cores com a ajuda de óculos

Daltônica, a apresentadora Ana Furtado, 46, se emocionou em passeio pela Disney por conseguir ver as cores como elas são com a ajuda de um óculos especial. Ana Furtado é daltônica e não consegue distinguir bem as cores marrom, vermelho e verde.
"Porque sempre dá para se (re)apaixonar pelo mundo, pela vida! Que experiência incrível e indescritível", disse ela.
Durante o passeio, todo registrado em vídeo por ela, Ana conta que comprou um óculos especial. Ao colocar o óculos, a apresentadora ficou emocionada e perplexa por conseguir ver com bastante definição as cores.
"Nossa, que incrível que o mundo é. É assim que vocês enxergam o mundo? Estou chocada. Lindo", disse, com uma mistura de choro com riso.
O daltonismo é muito mais raro em mulheres. Pode durar anos ou a vida inteira.