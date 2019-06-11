Ana Furtado retira cateter e encerra ciclo de tratamento contra o câncer

Jornalista Ana Furtado exibe novo visual nas redes sociais, após vencer o câncer de mama Crédito: Instagram / @aanafurtado

apresentadora Ana Furtado passou pela última etapa do ciclo de tratamento contra o câncer de mama. Ela recebeu alta médica em dezembro do ano passado, após realizar a última sessão de radioterapia.

Nesta segunda-feira (10), ela publicou uma foto no Instagram em que aparece na cama de um hospital.

"Hoje encerro o ciclo do meu tratamento. É dia de retirar o Port Cath (cateter), que foi o meu companheiro durante todo esse tempo", escreveu na legenda.

O cateter serviu para que ela recebesse os medicamentos durante o tratamento. "Foi o meu amigo do peito", descreveu.