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Melhoras

Ana Furtado retira cateter e encerra ciclo de tratamento contra o câncer

A apresentadora recebeu alta médica em dezembro do ano passado, após realizar a última sessão de radioterapia

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 00:04

Publicado em 

11 jun 2019 às 00:04
Jornalista Ana Furtado exibe novo visual nas redes sociais, após vencer o câncer de mama Crédito: Instagram / @aanafurtado
A apresentadora Ana Furtado passou pela última etapa do ciclo de tratamento contra o câncer de mama. Ela recebeu alta médica em dezembro do ano passado, após realizar a última sessão de radioterapia.
Nesta segunda-feira (10), ela publicou uma foto no Instagram em que aparece na cama de um hospital.
> 'Há um ano renasci', declara Ana Furtado sobre cirurgia contra câncer
"Hoje encerro o ciclo do meu tratamento. É dia de retirar o Port Cath (cateter), que foi o meu companheiro durante todo esse tempo", escreveu na legenda.
O cateter serviu para que ela recebesse os medicamentos durante o tratamento. "Foi o meu amigo do peito", descreveu.
> Roberto Leal revela luta contra câncer, diz que quase perdeu vista
Emocionada, ela comentou que "hoje é dia de festa" e agradeceu a todos. "Eu venci!", completou.

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