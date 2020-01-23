Televisão

Com famosos, BBB 20 estreia com audiência superior à edição de 2019

Reality show mostrou três pontos a mais no ibope

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 21:05

Redação de A Gazeta

Parte externa da casa BBB 20 Crédito: Victor Pollak/Globo
A estreia do Big Brother Brasil 20 registrou crescimento na audiência na noite da última terça-feira (21). O programa aumentou a média da faixa horária nas quatro terças-feiras anteriores, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e superou também os números da estreia do BBB 19 nas duas cidades.
O primeiro programa mostrou a chegada dos brothers à casa e a primeira prova de resistência que deu à equipe Pipoca a imunidade. Segundo dados oficiais, o programa marcou 25 pontos de audiência, um aumento de sete pontos na comparação com a faixa das últimas quatro terças-feiras e três pontos a mais do que a estreia do BBB 19. 
No Rio de Janeiro, o crescimento foi maior ao marcar 28 pontos de audiência. Isso corresponde a um aumento de dez pontos na mesma comparação com a faixa e de três pontos quando comparado à estreia da última edição.

Veja Também

"BBB 20": mãe de capixaba Gizelly comemora estreia: "Se saiu muito bem"

"BBB 20": grupo Pipoca supera time de famosos e ganha imunidade

"BBB 20" terá volta da casa de vidro, anuncia Tiago Leifert

Na primeira prova de imunidade do Big Brother Brasil 20, o grupo Pipoca saiu vencedor. Os participantes ficaram mais de nove horas na competição, que aconteceu no jardim da casa.
O muro que separa os grupos Camarote (formado por convidados) e Pipoca (participantes que se inscreveram) vai cair nesta quarta (22) na casa do BBB. A informação foi revelada pelo apresentador, Tiago Leifert, durante a estreia do programa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES

