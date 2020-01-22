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'BBB 20': grupo Pipoca supera time de famosos e ganha imunidade

A prova do Líder acontecerá nesta quinta-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:35

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:35

"BBB 20": grupo Pipoca é o último a deixar a Prova de Imunidade Crédito: TV Globo/Reprodução
Na primeira prova de imunidade do Big Brother Brasil 20, o grupo Pipoca saiu vencedor. Os participantes ficaram mais de nove horas na competição que aconteceu no jardim da casa. 
A competição começou com uma prova entre os dois grupos. Na disputa, os brothers e as sisters não podiam deixar um copo gigante de refrigerante esvaziar. Para isso, os participantes deveriam usar o copo pequeno para pegar o líquido que está escapando, e devolvê-lo ao copo gigante por meio de uma escada.

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Ganharia quem não deixasse o refrigerante do copo maior acabar. Os brothers também precisaram seguir a ordem correta em que cada um deveria jogar. Isso foi determinado pelo número escrito em seus coletes. 
A prova do Líder está marcada para esta quinta-feira (23). Com essa prova, o primeiro paredão será formado por integrantes de um só grupo, o dos famosos do Camarote.

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