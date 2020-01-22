'BBB 20': grupo Pipoca supera time de famosos e ganha imunidade

"BBB 20": grupo Pipoca é o último a deixar a Prova de Imunidade Crédito: TV Globo/Reprodução

Na primeira prova de imunidade do Big Brother Brasil 20 , o grupo Pipoca saiu vencedor. Os participantes ficaram mais de nove horas na competição que aconteceu no jardim da casa.

A competição começou com uma prova entre os dois grupos. Na disputa, os brothers e as sisters não podiam deixar um copo gigante de refrigerante esvaziar. Para isso, os participantes deveriam usar o copo pequeno para pegar o líquido que está escapando, e devolvê-lo ao copo gigante por meio de uma escada.

Ganharia quem não deixasse o refrigerante do copo maior acabar. Os brothers também precisaram seguir a ordem correta em que cada um deveria jogar. Isso foi determinado pelo número escrito em seus coletes.