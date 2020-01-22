Rafael Portugal terá quadro de humor no 'BBB 20'

O BBB 20 estreia na noite desta terça-feira (21). Serão 18 competidores confinados em uma casa, disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Desta vez, o reality começa com um muro separando dois lados da casa: de um lado estará o grupo Pipoca, formado apenas pelos anônimos inscritos. Do outro, no grupo Camarote, os influenciadores e pessoas famosas que vão participar esse ano.