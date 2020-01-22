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Repercussão da web

Rafael Portugal terá quadro de humor no 'BBB 20'

Humorista vai receber de forma inusitada às críticas e sugestões do público sobre o programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 09:29

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 09:29

O ator Rafael Portugal Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelportugaloficial
O ator Rafael Portugal vai ter um quadro de humor no Big Brother Brasil 20. Será o CAT BBB  (Central de Atendimento ao Telespectador do BBB), em que ele vai atuar como operador de atendimento ao cliente que recebe e reage de forma inusitada às sugestões, dicas, elogios e reclamações do público sobre as reviravoltas do reality.
O primeiro episódio está previsto para ser exibido na próxima semana. "Estou super animado para entrar no Time BBB. Eu sou um fã do programa e, para mim, vai ser uma honra participar dessa edição histórica", revela Portugal, que é conhecido por fazer parte do Porta dos Fundos
O BBB 20 estreia na noite desta terça-feira (21). Serão 18 competidores confinados em uma casa, disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

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Desta vez, o reality começa com um muro separando dois lados da casa: de um lado estará o grupo Pipoca, formado apenas pelos anônimos inscritos. Do outro, no grupo Camarote, os influenciadores e pessoas famosas que vão participar esse ano.

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