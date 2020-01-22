'BBB 20': vídeo de Hadson humilhando torcedor viraliza na web

"BBB 20": o brother Hadson Nery Crédito: Globo/Divulgação

Essa não é a primeira polêmica em que Nery se vê envolvido. O ex-atleta já foi denunciado pela ex-mulher dele que chegou a pedir medidas protetivas contra o rapaz em 2018.

No vídeo, Nery obriga o torcedor a ajoelhar e pedir desculpas por algo que ele teria feito anteriormente. Na sequência, ele rasga a camisa que o homem veste. O ex-jogador também tenta rasgar o shorts, mas como não consegue, pede para o torcedor tirá-lo.

"Se vocês não tiveram coragem de fazer, Bola e Júnior, eu rasgo, olha aqui", afirma Nery, citando nomes que estariam envolvidos em sua vingança.

Logo no início do vídeo, o ex-atleta também provoca o torcedor dizendo que ele não rasgaria dinheiro, o que seria uma prova que o homem não tem transtornos psicológicos. "É sem mimimi, porque tu não é doido, é? Tu rasga dinheiro, não né? Então, rasga esse aqui. Vocês estão vendo que ele não é doido. Mas sem mimimi, porque sei que vai para as redes sociais e vocês tão vendo que ele não é doido."

Esse Hadson é um babaca! Vamos eliminar na primeira oportunidade! URGENTE #BBB20 pic.twitter.com/kFHEWwTpgd — Gio???? (@TeamGiovanneBR) January 21, 2020

O ex-jogador paraense de futebol jogou pelo Corinthians e depois foi trilhar sua carreira em outros países. Já morou em sete diferentes e foi casado por 15 anos. Ele tem dois filhos.

Em 2018, ele foi denunciado pela ex-mulher. No sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde o caso foi registrado, o processo é qualificado como contravenções penais e violência doméstica contra a mulher.