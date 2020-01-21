BBB capixaba: Gizelly superou morte do pai e realiza sonho, diz mãe

Márcia Machado e a filha, a "BBB 20" e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Arquivo pessoal

"Antes mesmo de saber do 'BBB', ela me ligava e falava assim: 'Mãe, pode se olhar no espelho, bater no peito e ter certeza de que você é uma guerreira". A frase é de Márcia Augusta Machado, de 48 anos, a mãe da advogada Gizelly Bicalho, de 28 anos, selecionada para o histórico "BBB 20", que estreia nesta terça (21) na Globo.

"Nem foi sorte, eu falo. Foi Deus. Deus nos permitiu muito sofrimento para, agora, nos permitir esse momento de glória da minha filha no lugar que ela queria, que era na televisão", continua.

É que quem vê a representante do Espírito Santo com aquele sorriso largo nas fotos e vídeos que circulam na web não imagina que ela já passou por maus bocados até conseguir se formar, conquistar um emprego e, neste ano, fazer parte do elenco do reality de mais prestígio do Brasil.

Gizelly é natural de Iúna, no Norte do Espírito Santo. Aos sete anos de idade, ficou órfã de pai e a mãe decidiu que as duas deveriam ir para a casa dos avós, em Piaçu, distrito de Muniz Freire, para que a menina não perdesse uma referência paterna na criação. "Me senti insegura para criar minha filha sozinha. Eu tinha a idade dela hoje, naquela época, quando me vi sozinha para criá-la. Não foi fácil", confidencia.

"Ela passou por essa tragédia (da perda do pai), mas nem por isso ficou deprimida. Parece que foi até algo que deu mais força para ela vencer na vida. As marcas do passado não afetaram dessa forma" Márcia Machado - Produtora rural

A mãe, que depois de ficar viúva teve que tocar os negócios do marido (ele era produtor rural), bancou toda a educação de Gizelly ao longo da vida e abriu mão até do próprio carro em um momento da vida em que acabou tendo que apertar as contas.

A atual advogada criminalista começou os estudos do Direito em Vitória e finalizou em Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, a mãe destaca que não deu para manter a filha direto na Capital com os custos de moradia, alimentação e mensalidade de faculdade. "Ela até perdeu um período, por conta da troca da faculdade, acho que ficou chateada na época, mas deu tudo certo. E ela sempre falava para mim: 'Mãe, nunca vou te decepcionar", diz.

"Eu produzia café em Iúna para manter o estudo da minha filha. E não foi a profissão que eu escolhi. Eu fui jogada nessa profissão quando perdi o pai dela, foi o que ele deixou", fala, emendando: "Encarei as lavouras com tudo. Um ano o café ia lá no chão (baixa de preço), tive que vender o carro para continuar pagando a faculdade dela, mas não deixei a peteca cair".

"Não sei se acertei na educação da minha filha. Mas tenho muito orgulho dela, de tudo o que fiz e não me arrependo de nada" Márcia Machado - Produtora rural

Depois de concluir o curso superior, Gizelly decidiu voltar a morar na capital capixaba e assim fez. A mãe lembra que, depois de três dias da festa de formatura, ela imaginou que a filha fosse querer descansar. "Que nada. Quando acordei, a mudança estava praticamente pronta (risos). Fomos passar três dias na casa dos avós dela para descansar e ela voltou para Vitória, quando começou a trabalhar", lembra.

O SONHO DO BIG BROTHER BRASIL

A vida na televisão cria sonhos. E Gizelly é prova viva disso. Segundo sua mãe, sempre foi sonho da menina trabalhar na TV e participar do "BBB". "Quando pequena, no sítio, ela falava que queria trabalhar na televisão. E ninguém acreditava. Mas eu sempre confiei que ela faria o que ela quisesse. A gente sonhou junto", afirma.