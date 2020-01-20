Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

BBB20: Hadson foi denunciado em 2018 pela ex, que pediu medida protetiva

Caso foi registrado no Pará como violência doméstica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 20:03

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 20:03

O ex-jogador Hadson Nery, que agora entra para o BBB 20 Crédito: Reprodução
Participante do BBB 20, o ex-jogador de futebol Hadson Nery já foi denunciado pela ex-mulher dele que chegou a pedir medidas protetivas contra o rapaz. No sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde o caso foi registrado, o processo é qualificado como contravenções penais e violência doméstica contra a mulher.
A medida protetiva, que é o pedido para que o acusado não chegue perto nem mantenha contato com a requerente, foi solicitada em julho de 2018 e durou o período de um ano. Atualmente, a decisão aparece como arquivada.  O ex-jogador não chegou a contestar a decisão.

Veja Também

Pyong Lee é criticado por entrar no "BBB 20" com mulher grávida

Amigo de BBB capixaba: "Ela gosta da Rua da Lama e curte um torresmo"

BBB divulga nomes de participantes da 20ª edição. Veja quem são eles

Procurada, a Globo não havia respondido à solicitação até a publicação deste texto. A ex-mulher do participante não havia sido localizada.
Hadson sempre teve como crush a cantora Jennifer Lopez, a JLo. Durante seu casamento, com a mesma mulher que o acusa, pediu a ela para pintar os cabelos para ficar mais parecida com a artista que ele tanto admira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jordana e Gabriela discutem no quarto do líder do BBB 26
Imagem de destaque
Tadeu Schmidt anuncia abertura de inscrições para o BBB 27
Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados