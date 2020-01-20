Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tribunal da web

Pyong Lee é criticado por entrar no 'BBB 20' com mulher grávida

Youtuber conhecido por ser hipnotizador na web foi criticado por aceitar participar do reality da Globo mesmo com a esposa grávida de 8 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 10:11

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 10:11

O youtuber Pyong Lee e sua esposa, Sammy Crédito: Reprodução/Instagram @pyonglee
O "BBB 20" ainda nem começou, mas o fato de anunciar os participantes já movimenta os tribunais da web. Agora é a vez do youtuber Pyong Lee ficar na berlinda. Os internautas estão criticando o hipnotizador por ter aceitado entrar no programa da Globo sendo que sua esposa, Sammy, está grávida de 8 meses, ou seja, as chances de ela dar à luz com ele confinado são enormes.  
"Queria não julgar, mas está difícil", disse uma internauta, que em seguida expôs sua insatisfação. "O maluco vai perder o nascimento do próprio filho!", observou outro fã, que logo foi retrucado: "Imagine ele contando para o filho o porquê de não ter ido vê-lo nascer". 

Veja Também

Brad Pitt e Jennifer Aniston se reencontram no SAG e fãs reagem

"Histórias infundadas", diz Belo sobre dívida com Denilson

Kevinho assume namoro com modelo Gabriela Versiani

Segundo informações do Uol, até o colega youtuber Gusta, amigo de Pyong, criticou a atitude: "Pyong é muito meu amigo. Mas se ele foi pra essa casa e não sair antes da esposa dele ter filho eu vou lá tirar ele. Porque isso eu não admito".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados