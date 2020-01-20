Pyong Lee é criticado por entrar no 'BBB 20' com mulher grávida

"Queria não julgar, mas está difícil", disse uma internauta, que em seguida expôs sua insatisfação. "O maluco vai perder o nascimento do próprio filho!", observou outro fã, que logo foi retrucado: "Imagine ele contando para o filho o porquê de não ter ido vê-lo nascer".

Segundo informações do Uol, até o colega youtuber Gusta, amigo de Pyong, criticou a atitude: "Pyong é muito meu amigo. Mas se ele foi pra essa casa e não sair antes da esposa dele ter filho eu vou lá tirar ele. Porque isso eu não admito".