BBB divulga nomes de participantes da 20ª edição. Veja quem são eles

Giselly passeia de barco no Canal de Camburi Crédito: Reprodução/Instagram

O Big Brother Brasil 20 (BBB) anunciou neste sábado os nomes dos participantes da nova edição do reality show. A atração será apresentada por Tiago Leifert. Os competidores disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Dentre os participantes, está a advogada capixaba Gizelly, de 28 anos. Nesta edição, os brothers serão divididos em dois grupos: Pipoca, para os anônimos e Camarote para os famosos.

VEJA OS PARTICIPANTES DO BBB20

Gizselly, capixaba no BBB20 Crédito: divulgação

Giselly Bicalho, 28 anos, Iúna (ES)

A advogada capixaba Gizelly é uma das participantes do Big Brother Brasil 20. Ela atua na área criminal, tem uma pequena loja de roupas com a mãe e faz trabalhos como influenciadora digital. A jovem é natural de Iúna e contava com 20 mil seguidores nas redes sociais antes do anúncio sobre o programa da TV Globo. O apelido de Gizelly é Gigi Furação.

Babu Santana, participante do BBB20 Crédito: divulgação

Babu Santana, 40 anos, do Rio de Janeiro (RJ)

O ator carioca Babu Santana, de 40 anos, ficou conhecido por interpretar o cantor Tim Maia em seu filme biográfico, papel com o qual conquistou vários prêmios. Já atuou em mais de 40 filmes, como Estômago e Cidade de Deus, em novelas, entre elas I Love Paraisópolis e Novo Mundo, e no teatro.

Bianca Andrade, participante do BBB20 Crédito: divulgação

Bianca Andrade, 25 anos, do Rio de Janeiro (RJ)

A empresária Bianca Andrade, de 25 anos, é carioca, mas recentemente se mudou para São Paulo. Ela soma mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais. Conhecida como Boca Rosa, a sister já trabalhou como copeira e fez sucesso com tutoriais de maquiagem. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB20.

Guilherme, participante do BBB20 Crédito: Divulgação

Felipe, 27 anos, de São Paulo

Felipe, de 27 anos, é nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, Felipe, de 27 anos. Ele é arquiteto de formação e adora estar em um canteiro de obras. Atualmente, é sócio de uma construtora e de uma pizzaria que abriu com amigos. Dentre as coisas que ele mais gosta de fazer estão jogar futebol com os amigos, curtir uma balada e viajar.

Flayslane, participante do BBB20 Crédito: divulgação

Flayslane, 25 anos, de Nova Floresta (PB)

A cantora Flayslane tem 25 anos e é natural de Nova Floresta, cidade pequena do interior da Paraíba onde vive até hoje. Ela começou a carreira aos 13 anos de idade. Já atingiu a marca de um milhão de visualizações com um EP. Atualmente, tem uma dupla sertaneja e divide a profissão musical com a recente criação de uma marca de biquínis de fabricação própria.

Gabi Martins, participante do BBB20 Crédito: divulgação

Gabi Martins, 23 anos, de Belo Horizonte (MG)

Outra cantora participante do BBB20 é a mineira Gabi Martins, de 23 anos. Ela tentava conciliar a faculdade de Odontologia com o sonho da carreira musical, que a acompanha desde criança. No meio do curso, a paixão falou mais alto e ela passou a se dedicar exclusivamente à música. A carreira musical deslanchou após publicar os primeiros vídeos de voz e violão na internet e ser repostada por nomes como Luan Santana, Gustavo Lima e Lucas Lucco. Hoje também é compositora. É cantora sertaneja e já participou do quadro Aposta no programa Só Toca Top.

Guilherme, participantes do BBB20 Crédito: divulgação

Guilherme, 28 anos, de Presidente Prudente (SP)

Guilherme, de 28 anos, nasceu em Presidente Prudente e mora na capital de São Paulo. O rapaz é modelo e tem um irmão gêmeo. Eles foram adotados quando pequenos e, por isso, ele se considera a pessoa mais sortuda do mundo. O modelo morou seis meses na Austrália para aperfeiçoar no inglês. Antes de atuar como modelo, já atuou como jornalista, sua formação acadêmica, trabalhou em lojas e concluiu um curso de comissário de bordo.

Pyong Lee, participante do BBB20 Crédito: divulgação

Pyong Lee, 27 anos, de São Paulo

Pyong Lee tem 27 anos, é hipnólogo e dono do maior canal de hipnose na internet do mundo, com mais de seis milhões de inscritos. É descendente direto de coreanos, mas nasceu e sempre morou na capital de São Paulo. O jovem criou um instituto de evolução humana onde ensina e usa a hipnose como forma de tratamento para doenças. Também é mágico e b-boy (praticante de breakdance)  habilidades que desenvolveu ainda na infância, quando percebeu que gostava de chamar a atenção.

Hadson, participante do BBB20 Crédito: divulgação

Hadson, 38 anos, de Belém (PA)

O ex-jogador profissional de futebol Hadson tem 38 anos e é de Belém do Pará. Ele já atuou na categoria de base do Corinthians. O teste foi em São Paulo e a viagem de ônibus até a cidade durou três dias. Ele passou por clubes de oito países da Europa, três asiáticos e um no Oriente Médio. Nunca visei fama, sempre visei o dinheiro de que precisava, explica.

Lucas, participante do BBB20 Crédito: Divulgação

Lucas, 26 anos, de Florianópolis

O fisioterapeuta Lucas, de 26 anos é de Florianópolis. Ele foi aos 14 anos para os Estados Unidos jogar Basquete profissionalmente. O jovem morou por lá por cinco anos até que uma lesão o impediu de seguir os planos de entrar na NBA e o trouxe de volta ao Brasil. Considera a interrupção forçada de seu sonho um dos momentos mais difíceis pelos quais já passou. Namora há oito anos e diz que a namorada até sente ciúmes, mas que confiam muito um no outro.

Lucas Chumbo, participante do BBB20 Crédito: Divulgação

Lucas Chumbo, 24 anos, de Saquarema (RJ)

Lucas Chumbo tem 24 anos, foi criado em Saquarema e é surfista profissional. Ele começou no esporte aos três anos de idade, quando o pai ainda o empurrava na onda. Após participar e ganhar campeonatos, a paixão pelo surf virou profissão. Aos 14 anos foi para o Havaí pela primeira vez e se apaixonou pelas ondas gigantes. Acredita que trabalhar com grandes ondas é viver em extremos. Há três anos está no top 3 da categoria e levou o prêmio de Melhor performance na última edição do desafio Gigantes de Nazaré, realizado em Portugal.

Manu Gavassi, participante do BBB20 Crédito: Divulgação

Manu Gavassi, 27 anos, de São Paulo

A atriz e cantora, Manu Gavassi, de 27 anos, é natural de São Paulo. Ele começou a carreira na música, cantando as próprias composições. Já atuou em novelas e dirigiu clipes de outros artistas, além de ter escrito um livro de ficção. A jovem gosta de imprimir sua visão em tudo o que faz, seja compor, atuar ou contar uma história, por isso começou a estudar roteiro para cuidar de seu próprio conteúdo. Para ela, sucesso é ser feliz fazendo o que ama.

Marcela, participante do BBB20 Crédito: Divulgação

Marcela, 31 anos, de Rancharia (SP)

Marcela, de 31 anos, é ginecologista e obstetra, nasceu em Rancharia, no interior de São Paulo, e mudou-se para Presidente Prudente para cursar Medicina. Ela mora atualmente mora na Capital do Estado com o irmão. Marcela trabalha com sexualidade feminina, ginecologia natural e parto humanizado. Diz que foi criada para ser uma princesa, mas que isso sempre gerou nela uma inquietação. Hoje, está em um relacionamento aberto.

Mari, participante do BBB20 Crédito: Divulgação

Mari Gonzalez, 25 anos, de Salvador

A influenciadora digital do universo fitness Mari Gonzalez, de 25 anos, é natural de Salvador, mas mora em São Paulo com o namorado, o ex-BBB Jonas. Os dois compartilham na internet o estilo de vida saudável que abraçaram. Antes de acumular mais de três milhões seguidores no Instagram, trabalhou como assistente de palco no programa Pânico na Band.

Thelma, participante do BBB20 Crédito: Divulgação

Thelma, 35 anos, São Paulo

Apaixonada por samba a médica anestesiologista Thelma tem 35 anos e é de São Paulo. Para seguir o sonho de ingressar na faculdade, ela passou três anos estudando em cursinho antes de prestar vestibular e ser aprovada com bolsa integral em uma faculdade particular. A jovem trabalha hoje em quatro hospitais e vê a familiaridade com os plantões hospitalares como trunfo para possíveis provas de resistência. Nas horas vagas, ainda atua como passista de escola de samba.

Petrix, participante do BBB20 Crédito: Divulgação

Petrix Barbosa, 27 anos, São Paulo

Petrix Barbosa, de 27 anos, é atleta profissional de Ginástica Artística. Ele é de São Paulo e atualmente se divide entre Miami e Lisboa por causa dos treinos do esporte. O jovem se destacou nos Jogos Olímpicos do Brasil, em 2016, e, por conta disso, foi convidado por Portugal para se naturalizar cidadão português e representar o país em competições. Costumo dizer que não decidi trocar de bandeira.

Victor Hugo, participante do BBB 20 Crédito: Divulgação

Victor Hugo, 25 anos, de Imperatriz (MA)

Formado em Psicologia e Letras, com mestrado em Saúde Pública, o maranhense de Imperatriz passou a vida inteira se dividindo entre a ciência e a arte. Horas antes de receber a notícia de que iria para o BBB20, o cientista havia sido informado que sua tese de doutorado foi pré-selecionada por uma universidade no Canadá.

Rafa Kaliman, participante do BBB 20 Crédito: Divulgação

Rafa Kalimann, 26 anos, de Campina Grande (MG)