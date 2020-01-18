BBB divulga nomes de participantes da 20ª edição. Veja quem são eles

O Big Brother Brasil 20 (BBB) anunciou neste sábado os nomes dos participantes da nova edição do reality show. A atração será apresentada por Tiago Leifert. Os competidores disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão.
Dentre os participantes, está a advogada capixaba Gizelly, de 28 anos. Nesta edição, os brothers serão divididos em dois grupos: Pipoca, para os anônimos e Camarote para os famosos.
VEJA OS PARTICIPANTES DO BBB20
Giselly Bicalho, 28 anos, Iúna (ES)
A advogada capixaba Gizelly é uma das participantes do Big Brother Brasil 20. Ela atua na área criminal, tem uma pequena loja de roupas com a mãe e faz trabalhos como influenciadora digital. A jovem é natural de Iúna e contava com 20 mil seguidores nas redes sociais antes do anúncio sobre o programa da TV Globo. O apelido de Gizelly é Gigi Furação.
Babu Santana, 40 anos, do Rio de Janeiro (RJ)
O ator carioca Babu Santana, de 40 anos, ficou conhecido por interpretar o cantor Tim Maia em seu filme biográfico, papel com o qual conquistou vários prêmios. Já atuou em mais de 40 filmes, como Estômago e Cidade de Deus, em novelas, entre elas I Love Paraisópolis e Novo Mundo, e no teatro.
Bianca Andrade, 25 anos, do Rio de Janeiro (RJ)
A empresária Bianca Andrade, de 25 anos, é carioca, mas recentemente se mudou para São Paulo. Ela soma mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais. Conhecida como Boca Rosa, a sister já trabalhou como copeira e fez sucesso com tutoriais de maquiagem. Ela faz parte do grupo Camarote no BBB20.
Felipe, 27 anos, de São Paulo
Felipe, de 27 anos, é nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, Felipe, de 27 anos. Ele é arquiteto de formação e adora estar em um canteiro de obras. Atualmente, é sócio de uma construtora e de uma pizzaria que abriu com amigos. Dentre as coisas que ele mais gosta de fazer estão jogar futebol com os amigos, curtir uma balada e viajar.
Flayslane, 25 anos, de Nova Floresta (PB)
A cantora Flayslane tem 25 anos e é natural de Nova Floresta, cidade pequena do interior da Paraíba onde vive até hoje. Ela começou a carreira aos 13 anos de idade. Já atingiu a marca de um milhão de visualizações com um EP. Atualmente, tem uma dupla sertaneja e divide a profissão musical com a recente criação de uma marca de biquínis de fabricação própria.
Gabi Martins, 23 anos, de Belo Horizonte (MG)
Outra cantora participante do BBB20 é a mineira Gabi Martins, de 23 anos. Ela tentava conciliar a faculdade de Odontologia com o sonho da carreira musical, que a acompanha desde criança. No meio do curso, a paixão falou mais alto e ela passou a se dedicar exclusivamente à música. A carreira musical deslanchou após publicar os primeiros vídeos de voz e violão na internet e ser repostada por nomes como Luan Santana, Gustavo Lima e Lucas Lucco. Hoje também é compositora. É cantora sertaneja e já participou do quadro Aposta no programa Só Toca Top.
Guilherme, 28 anos, de Presidente Prudente (SP)
Guilherme, de 28 anos, nasceu em Presidente Prudente e mora na capital de São Paulo. O rapaz é modelo e tem um irmão gêmeo. Eles foram adotados quando pequenos e, por isso, ele se considera a pessoa mais sortuda do mundo. O modelo morou seis meses na Austrália para aperfeiçoar no inglês. Antes de atuar como modelo, já atuou como jornalista, sua formação acadêmica, trabalhou em lojas e concluiu um curso de comissário de bordo.
Pyong Lee, 27 anos, de São Paulo
Pyong Lee tem 27 anos, é hipnólogo e dono do maior canal de hipnose na internet do mundo, com mais de seis milhões de inscritos. É descendente direto de coreanos, mas nasceu e sempre morou na capital de São Paulo. O jovem criou um instituto de evolução humana onde ensina e usa a hipnose como forma de tratamento para doenças. Também é mágico e b-boy (praticante de breakdance) habilidades que desenvolveu ainda na infância, quando percebeu que gostava de chamar a atenção.
Hadson, 38 anos, de Belém (PA)
O ex-jogador profissional de futebol Hadson tem 38 anos e é de Belém do Pará. Ele já atuou na categoria de base do Corinthians. O teste foi em São Paulo e a viagem de ônibus até a cidade durou três dias. Ele passou por clubes de oito países da Europa, três asiáticos e um no Oriente Médio. Nunca visei fama, sempre visei o dinheiro de que precisava, explica.
Lucas, 26 anos, de Florianópolis
O fisioterapeuta Lucas, de 26 anos é de Florianópolis. Ele foi aos 14 anos para os Estados Unidos jogar Basquete profissionalmente. O jovem morou por lá por cinco anos até que uma lesão o impediu de seguir os planos de entrar na NBA e o trouxe de volta ao Brasil. Considera a interrupção forçada de seu sonho um dos momentos mais difíceis pelos quais já passou. Namora há oito anos e diz que a namorada até sente ciúmes, mas que confiam muito um no outro.
Lucas Chumbo, 24 anos, de Saquarema (RJ)
Lucas Chumbo tem 24 anos, foi criado em Saquarema e é surfista profissional. Ele começou no esporte aos três anos de idade, quando o pai ainda o empurrava na onda. Após participar e ganhar campeonatos, a paixão pelo surf virou profissão. Aos 14 anos foi para o Havaí pela primeira vez e se apaixonou pelas ondas gigantes. Acredita que trabalhar com grandes ondas é viver em extremos. Há três anos está no top 3 da categoria e levou o prêmio de Melhor performance na última edição do desafio Gigantes de Nazaré, realizado em Portugal.
Manu Gavassi, 27 anos, de São Paulo
A atriz e cantora, Manu Gavassi, de 27 anos, é natural de São Paulo. Ele começou a carreira na música, cantando as próprias composições. Já atuou em novelas e dirigiu clipes de outros artistas, além de ter escrito um livro de ficção. A jovem gosta de imprimir sua visão em tudo o que faz, seja compor, atuar ou contar uma história, por isso começou a estudar roteiro para cuidar de seu próprio conteúdo. Para ela, sucesso é ser feliz fazendo o que ama.
Marcela, 31 anos, de Rancharia (SP)
Marcela, de 31 anos, é ginecologista e obstetra, nasceu em Rancharia, no interior de São Paulo, e mudou-se para Presidente Prudente para cursar Medicina. Ela mora atualmente mora na Capital do Estado com o irmão. Marcela trabalha com sexualidade feminina, ginecologia natural e parto humanizado. Diz que foi criada para ser uma princesa, mas que isso sempre gerou nela uma inquietação. Hoje, está em um relacionamento aberto.
Mari Gonzalez, 25 anos, de Salvador
A influenciadora digital do universo fitness Mari Gonzalez, de 25 anos, é natural de Salvador, mas mora em São Paulo com o namorado, o ex-BBB Jonas. Os dois compartilham na internet o estilo de vida saudável que abraçaram. Antes de acumular mais de três milhões seguidores no Instagram, trabalhou como assistente de palco no programa Pânico na Band.
Thelma, 35 anos, São Paulo
Apaixonada por samba a médica anestesiologista Thelma tem 35 anos e é de São Paulo. Para seguir o sonho de ingressar na faculdade, ela passou três anos estudando em cursinho antes de prestar vestibular e ser aprovada com bolsa integral em uma faculdade particular. A jovem trabalha hoje em quatro hospitais e vê a familiaridade com os plantões hospitalares como trunfo para possíveis provas de resistência. Nas horas vagas, ainda atua como passista de escola de samba.
Petrix Barbosa, 27 anos, São Paulo
Petrix Barbosa, de 27 anos, é atleta profissional de Ginástica Artística. Ele é de São Paulo e atualmente se divide entre Miami e Lisboa por causa dos treinos do esporte. O jovem se destacou nos Jogos Olímpicos do Brasil, em 2016, e, por conta disso, foi convidado por Portugal para se naturalizar cidadão português e representar o país em competições. Costumo dizer que não decidi trocar de bandeira.
Victor Hugo, 25 anos, de Imperatriz (MA)
Formado em Psicologia e Letras, com mestrado em Saúde Pública, o maranhense de Imperatriz passou a vida inteira se dividindo entre a ciência e a arte. Horas antes de receber a notícia de que iria para o BBB20, o cientista havia sido informado que sua tese de doutorado foi pré-selecionada por uma universidade no Canadá.
Rafa Kalimann, 26 anos, de Campina Grande (MG)
Influenciadora digital seguida nas redes por mais de 3 milhões de pessoas. Ela garante que não vai sentir tanta falta assim do celular. E a justificativa é simples: o aparelho nunca foi um hobby.