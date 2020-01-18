Advogada capixaba é uma das participantes do BBB 20

Gizelly, capixaba no BBB 20 Crédito: Divulgação

A advogada capixaba Gizelly Bicalho, de 28 anos, está entre os participantes que estão confirmados no Big Brother Brasil 20 . Ela atua na área criminal, tem uma pequena loja de roupas com a mãe e faz trabalhos como influenciadora digital. A jovem é natural de Iúna , Sul do Espírito Santo, e contava com 20 mil seguidores no Instagram antes do anúncio de que participaria do programa global. O BBB começa na próxima terça-feira (21).

Segundo o site Gshow, Gizelly sempre sonhou em ser famosa, mas diz que não segue celebridades nas redes sociais. Ela já fez lipoaspiração, tirou a gordura da barriga e colocou no bumbum e implantou silicone nos seios.

Torcedora do Vasco, a jovem também gosta de jogar tênis e é conhecida pelos amigos como "Gigi Furacão".

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Giselly passeia de barco no Canal de Camburi Crédito: Reprodução/Instagram

Gizelly diz que entra no reality para jogar, beijar na boca e dançar até o chão. "Tem pessoas que vão me amar e as que vão me odiar", conta.

PRECONCEITO POR SER BONITA

"Ser autentica às vezes choca", afirma a advogada, que conta sofrer preconceito por ser advogada, mulher e bonita. Ela tem dificuldade em ser contratada. "Sofro preconceito por ser dessa área e não ter barba ou cabelo no peito", comenta.

VIDA AMOROSA

Ela define a própria vida amorosa como "um desastre". Gigi, antes de entrar no BBB, foi a uma cartomante para saber quando iria "desencalhar". "Ela disse que seria logo. Vai que seja no BBB", brinca. A advogada também revela já ter sofrido com um relacionamento abusivo.