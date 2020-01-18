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Reality show

Advogada capixaba é uma das participantes do BBB 20

Natural de Iúna, Gizelly Bicalho, 28 anos, também é influenciadora digital

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 19:19
Gizelly, capixaba no BBB 20 Crédito: Divulgação
A advogada capixaba Gizelly Bicalho, de 28 anos, está entre os participantes que estão confirmados no Big Brother Brasil 20. Ela atua na área criminal, tem uma pequena loja de roupas com a mãe e faz trabalhos como influenciadora digital. A jovem é natural de Iúna, Sul do Espírito Santo, e contava com 20 mil seguidores no Instagram antes do anúncio de que participaria do programa global. O BBB começa na próxima terça-feira (21).
Segundo o site Gshow, Gizelly sempre sonhou em ser famosa, mas diz que não segue celebridades nas redes sociais. Ela já fez lipoaspiração, tirou a gordura da barriga e colocou no bumbum e implantou silicone nos seios.
Torcedora do Vasco, a jovem também gosta de jogar tênis e é conhecida pelos amigos como "Gigi Furacão".

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Giselly passeia de barco no Canal de Camburi Crédito: Reprodução/Instagram
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Gizelly diz que entra no reality para jogar, beijar na boca e dançar até o chão. "Tem pessoas que vão me amar e as que vão me odiar", conta.

PRECONCEITO POR SER BONITA

"Ser autentica às vezes choca", afirma a advogada, que conta sofrer preconceito por ser advogada, mulher e bonita. Ela tem dificuldade em ser contratada. "Sofro preconceito por ser dessa área e não ter barba ou cabelo no peito", comenta.

VIDA AMOROSA

Ela define a própria vida amorosa como "um desastre".  Gigi, antes de entrar no BBB, foi a uma cartomante para saber quando iria "desencalhar". "Ela disse que seria logo. Vai que seja no BBB", brinca. A advogada também revela já ter sofrido com um relacionamento abusivo. 
Com informações da Agência Folha Press

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