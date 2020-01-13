Participantes do 'BBB 20' terão acesso a celular e a 'queridômetro'

Mais um spoiler para quem está ansioso com a estreia da nova edição do Big Brother Brasil, marcada para 21 de janeiro: o uso de celular está permitido na nova edição do principal reality da Globo. Mas, como toda boa notícia tem seu lado ruim, não se trata de um aparelho comum. Os participantes terão acesso a um celular sem comunicação com o mundo exterior, que servirá apenas para ficarem atualizados sobre o que acontece na casa por meio do #FeedBBB.

Logo do Big Brother Brasil 2020, o BBB 20 Crédito: Globo/Digulgação

Uma das novidades da temporada, o serviço funcionará como uma espécie de Instagram interno, em que os confinados poderão produzir pequenos vídeos e registros fotográficos com direito a stickers. As atualizações serão exibidas em tempo real em uma tela na sala de estar e nas redes oficiais do programa.

Outra novidade da edição é a volta do queridômetro. Só que, desta vez, não será apenas o público que terá acesso à avaliação dos participantes. Os próprios 'brothers' e 'sisters' poderão conferir as opiniões dos colegas, que estarão expostas no #FeedBBB. Nessa edição, os coraçõezinhos figurarão ao lado de novos emojis exclusivos que têm tudo para causar polêmica. Cobra, bomba e carinha irritada são alguns dos exemplos.

Alguns outros spoilers já foram dados sobre essa nova edição. De acordo com a emissora, o time de moradores será formado por várias tribos e terá uma mescla entre anônimos inscritos e convidados. Além disso, o sortudo da semana que conseguir o papel de líder terá o poder de definir quem fica na Xepa e quem terá acesso VIP aos alimentos e ainda contará com uma festa só sua. Dessa vez, apenas quem for VIP poderá entrar no quarto do líder e desfrutar das regalias disponíveis no cômodo.

Tanto a decoração da casa quanto as provas serão remodeladas. Haverá releituras de clássicos de edições passadas para fazer com que o telespectador e o próprio morador da mansão relembre dos principais momento das 20 edições

Uma nova dinâmica também ocorrerá entre os brothers. A prova do monstro receberá inspirações de edições anteriores. Em contrapartida, os participantes terão novas formas de escapar do paredão, o que fará todos mudarem o jeito de acompanhar os desdobramentos do BBB.

Sobre os participantes, o que se sabe até então é que a Globo queria contar com influenciadores digitais famosos. Porém, muitos deles já recusaram o convite, como o caso de Carlinhos Maia e Felipe Castanhari.

Chegando pra dizer que vocês nem imaginam o que vem por aí...

? Gente que você nunca pensou que entraria no #BBB? No meu #BBB20 vai ter!

? Acha que o Líder tem poder? Você não viu nada!

Dia 21/01 estreia o BBB20! #RedeBBB pic.twitter.com/1dQFW3oUBh — Big Brother Brasil (@bbb) January 12, 2020