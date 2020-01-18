Relembre os casais do 'BBB' que foram além do confinamento

Se tem algo capaz de desbancar as tretas no topo das expectativas do público em relação ao Big Brother Brasil é saber quem será o grande casal da temporada. Embora muitos participantes tenham se unido sob o edredom no decorrer das últimas 19 edições, poucos chegaram a levar o relacionamento para fora da casa mais vigiada do Brasil.
Enquanto não chega a estreia do BBB 20, marcada para a próxima terça (21), relembre alguns casais que continuaram juntos após o fim de suas edições -muitos dos quais chegaram a ter filhos.
MARIANA E DANIEL (BBB 6)
Mariana Felício e Daniel Saullo tiveram um começo complicado dentro da casa do Big Brother. Saulo ficou primeiro com Mariana, mas depois se encantou por Roberta Brasil. Quando terminou o BBB 6, Mariana e Saullo se reencontraram, se casaram e hoje são pais de quatro filhos, incluindo gêmeos.
A dupla deu tão certo que chegou a conquistar o segundo lugar no reality show Power Couple Brasil, da Record, em 2019.
ANALY E ALAN PIERRE (BBB 7)
Eles se conheceram e se apaixonaram durante a sétima edição do Big Brother e se casaram logo após o fim do reality. Moraram juntos em Curitiba durante seis anos, até 2013, quando terminaram em bons termos. Juntos são pais de Theo, de 11 anos
ADRIANA E RODRIGÃO (BBB 11)
Adriana e Rodrigão se conheceram na casa durante o BBB 11 e trocaram o primeiro beijo em uma das famosas festas do reality show. O romance não durou muito no confinamento, mas engrenou meses depois do fim do programa. Eles oficializaram a união em 2015, em uma cerimônia em Punta Cana, na República Dominicana, e são pais de um casal de filhos, Rodrigo, 3, e Linda, que acaba de fazer 2 anos.
ANDRESSA E NASSER (BBB 13)
Andressa estava noiva há 9 anos quando entrou no Big Brother Brasil em 2013. Na casa, contudo, não resistiu aos encantos de Nasser, com quem chegou à final (eles perderam para Fernanda Keulla). Eles se casaram e vivem trocando mensagens de amor nas redes sociais.
KAMILLA E ELIESER (BBB 13)
A edição de 2013 rendeu outro casal: o veterano Elieser Ambrósio saiu da casa apaixonado pela ex-Miss Mundo Brasil 2010 Kamilla Salgado. Entre idas e vindas, o casal está junto desde então e oficializou a relação em 2016, em São Paulo, com uma festa para 300 convidados.
DIEGO E FRANCIELE (BBB 14)
Franciele e Diego Grossi, conhecidos como "FranGo", se conheceram no BBB 14 e mantiveram um relacionamento conturbado dentro do reality show. Eles se casaram em 2015 com uma grande festa no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, com direito a um vestido de noiva de R$ 12 mil.
No ano passado, eles participaram do Power Couple Brasil, na Record, e causaram polêmica com as discussões acaloradas. O casal foi expulso do programa após Diego ameaçar agredir Anderson Felício, marido da também ex-BBB Munik.
ALINE GOTSCHALQ E FERNANDO MEDEIROS (BBB 15)
Os dois engataram um romance relâmpago na 15ª edição do programa e se casaram em outubro do mesmo ano. Eles tiveram um filho juntos, Lucca. No final de 2017, os ex-BBBs anunciaram a separação, mas reataram em abril de 2018, para alegria do público e do herdeiro.
PAULA E BRENO (BBB 18)
Paula Amorim e Breno Simões também se conheceram no BBB 18. A princípio o arquiteto ficou com Ana Clara, mas depois não resistiu ao charme da morena. Para quem duvidava do romance na casa, eles saíram namorando do programa e não se desgrudaram mais. O casal tem muitos fãs nas redes sociais.
GLEICI E WAGNER (BBB 18)
Gleici Damasceno venceu a última edição do BBB e de quebra ganhou um amor. Ela e Wagner Santiago se envolveram na casa e chegaram a morar juntos no Rio. O romance começou devagarinho, até que engrenou na reta final do programa.
O casal chegou a terminar o relacionamento em 1º de julho de 2019, mas reataram pouco mais de um mês depois. E estão tão firmes que passaram o Natal com a família da acriana. Atualmente, vivem um namoro à distância: ele em Curitiba e ela em São Paulo, onde estuda Artes Cênicas e mora com a irmã e a sobrinha.