Spoiler 'BBB 20': quer saber quem são os novos brothers?

Crédito: Globo/Digulgação

Globo divulgou, na manhã desta quinta-feira (16), que os participantes do " BBB 20 " estão perto de serem revelados. Neste sábado (18), os perfis dos participantes da vigésima temporada do reality serão anunciados durante a programação da emissora.

Por enquanto, o que podemos adiantar é que são duas turmas, de várias tribos. "Pessoas diversas, mas com o mesmo objetivo: viver todas as experiências que o BBB pode proporcionar", diz, trecho do comunicado emitido pela Globo.

Ainda segundo o texto, um grupo será de moradores, composto por inscritos, pessoas que se inscreveram e participaram de seleções em todo o Brasil, e outro de convidados do programa, pessoas que você pode até já ter visto por aí, vindas de diferentes áreas de atuação.

MAIS SPOILER: LÍDER DO "BBB 20"

Que o líder terá ainda mais poder na casa do BBB 20 isso já não é novidade. Mas, segundo esse novo comunicado da Globo, neste ano quem define os participantes da Xepa e VIP, grupos com mais ou menos benefícios na hora da alimentação, é o todo-poderoso.

Apesar disso, nesta edição, o líder não conseguirá mudar as consequências da consciência (ou falta dela) por parte dos brothers em relação ao consumo de água. No "Big Brother Brasil 20", o Tá com nada, que restringe a variedade de alimentos que podem ser consumidos pelos participantes durante a semana, estará diretamente ligado ao consumo consciente de água. E o gasto diário de água pode complicar a divisão proposta pelo líder: se a casa não praticar o uso responsável e atingir o limite estipulado pelo programa, todos os brothers vão para o Tá com nada, inclusive o líder e os integrantes do grupo VIP.