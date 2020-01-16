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Serão divulgados na Globo!

Spoiler 'BBB 20': quer saber quem são os novos brothers?

Globo divulgou comunicado oficial com novidades sobre líder e os participantes do 'BBB 20', que estreia no dia 21 de janeiro

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 12:53
  Crédito: Globo/Digulgação
Globo divulgou, na manhã desta quinta-feira (16), que os participantes do "BBB 20" estão perto de serem revelados. Neste sábado (18), os perfis dos participantes da vigésima temporada do reality serão anunciados durante a programação da emissora. 
Por enquanto, o que podemos adiantar é que são duas turmas, de várias tribos. "Pessoas diversas, mas com o mesmo objetivo: viver todas as experiências que o BBB pode proporcionar", diz, trecho do comunicado emitido pela Globo.
Ainda segundo o texto, um grupo será de moradores, composto por inscritos, pessoas que se inscreveram e participaram de seleções em todo o Brasil, e outro de convidados do programa, pessoas que você pode até já ter visto por aí, vindas de diferentes áreas de atuação.

MAIS SPOILER: LÍDER DO "BBB 20"

Que o líder terá ainda mais poder na casa do BBB 20 isso já não é novidade. Mas, segundo esse novo comunicado da Globo, neste ano quem define os participantes da Xepa e VIP, grupos com mais ou menos benefícios na hora da alimentação, é o todo-poderoso.

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Apesar disso, nesta edição, o líder não conseguirá mudar as consequências da consciência (ou falta dela) por parte dos brothers em relação ao consumo de água. No "Big Brother Brasil 20", o Tá com nada, que restringe a variedade de alimentos que podem ser consumidos pelos participantes durante a semana, estará diretamente ligado ao consumo consciente de água. E o gasto diário de água pode complicar a divisão proposta pelo líder: se a casa não praticar o uso responsável e atingir o limite estipulado pelo programa, todos os brothers vão para o Tá com nada, inclusive o líder e os integrantes do grupo VIP.
O "BBB 20" tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O reality estreia no dia 21 de janeiro.

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