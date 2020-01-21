Gretchen diz que Carlos Bolsonaro é apaixonado pelo filho Thammy

Gretchen rebate Carlos Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram

Gretchen, 60, não deixa passar nenhum desaforo. Nesta terça-feira (21), a cantora usou seu perfil em uma rede social para mandar um novo recado ao vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). Ela afirmou que o político é apaixonado pelo filho Thammy Miranda.

"É incrível como você é apaixonado pelo meu filho. Está doido para entrar na nossa família. Mas meus filhos homens estão todos casados. Só lamento", escreveu a artista, em resposta a foto publicada de Thammy no perfil de Carlos Bolsonaro.

De volta ao Brasil -a cantora se divorciou do marido, Carlos Marques, com quem vivia em Portugal-, Gretchen também disse a Carlos que deseja fazer um encontro "tete a tete". "E agora? Vamos E agora vamos de tete a tete? Estou no Brasil baby. Agora é comigo mesmo!", questionou.

Essa não foi a primeira vez que Gretchem mencionou o vereador. Recentemente, o filho de Jair Bolsonaro replicou uma foto do parto de Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, que nasceu no início deste ano. Junto da imagem ele escreveu a legenda: "Felicidades para você e sua família, irmão".

A cantora respondeu ao vereador com um comentário: "Você realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu que sou mãe dele. Bossal." Ela ainda completou dizendo que o político precisa da imagem do filho para fazer "gracinha na internet."

"Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Você precisa da imagem do meu filho para fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né", escreveu no Twitter.