Gretchen ameaça processar Carlos Bolsonaro por publicação sobre Thammy

A dançarina Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen

Gretchen, 60, perdeu a paciência ao ver que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) replicou uma foto do parto de seu neto, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Junto da imagem publicada neste domingo (12), ele escreveu a legenda: "Felicidades para você e sua família, irmão", tuitou.

A cantora respondeu ao vereador com um comentário: "Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele. Bossal."

Logo, ela escreveu mais: "Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Vc precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né" (sic). Depois da discussão, Carlos apagou a legenda da publicação, mas manteve a foto de Thammy.

Gretchen já reclamou publicamente da forma como Thammy é tratado nas redes sociais. Ela disse que foi uma minoria, mas houve quem xingasse e falasse palavras desprezíveis sobre o neto Bento e o filho Thammy depois de ter postado uma foto do nascimento do garoto.

No vídeo, Gretchen criticou quem só sabe humilhar os outros. "Todo mundo queria ver fotos do meu neto. Mas tem pessoas tão infelizes que não conseguem conviver com a felicidade dos outros e vem falar besteira. Estou tendo o prazer de bloquear todos que estão falando merda sobre meu neto e meu filho. Exijo respeito", começou.

Ela continuou: "A minoria eu bloqueio. Não perco meu tempo de responder para quem é tão pequeno, desprezível e baixo."