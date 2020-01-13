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Polêmica

Gretchen ameaça processar Carlos Bolsonaro por publicação sobre Thammy

Vereador fez piada com foto do nascimento do neto da artista

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 18:09
A dançarina Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Gretchen, 60, perdeu a paciência ao ver que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) replicou uma foto do parto de seu neto, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Junto da imagem publicada neste domingo (12), ele escreveu a legenda: "Felicidades para você e sua família, irmão", tuitou.
A cantora respondeu ao vereador com um comentário: "Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele. Bossal."
Logo, ela escreveu mais: "Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Vc precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né" (sic). Depois da discussão, Carlos apagou a legenda da publicação, mas manteve a foto de Thammy.
Gretchen já reclamou publicamente da forma como Thammy é tratado nas redes sociais. Ela disse que foi uma minoria, mas houve quem xingasse e falasse palavras desprezíveis sobre o neto Bento e o filho Thammy depois de ter postado uma foto do nascimento do garoto.

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No vídeo, Gretchen criticou quem só sabe humilhar os outros. "Todo mundo queria ver fotos do meu neto. Mas tem pessoas tão infelizes que não conseguem conviver com a felicidade dos outros e vem falar besteira. Estou tendo o prazer de bloquear todos que estão falando merda sobre meu neto e meu filho. Exijo respeito", começou.
Ela continuou: "A minoria eu bloqueio. Não perco meu tempo de responder para quem é tão pequeno, desprezível e baixo."
O pequeno Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, nasceu na quarta-feira (8) com 4 quilos e 53 cm. Gretchen disse à época que estava muito feliz com a chegada do neto, mas chateada por não poder acompanhar o nascimento. Isso porque, ela está na França cuidando de outra neta, Allya, filha de Gabriel.

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