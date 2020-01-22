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Choupette, gata que herdou fortuna de Lagerfeld, deslancha como modelo

Choupette Lagerfeld, gata e única herdeira do estilista Karl Lagerfeld, da Chanel e Fendi, mora em Paris e divide a agenda lotada entre ensaios fotográficos, trabalhos como modelo pet e atendimentos à imprensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:25

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:25

O estilista Karl Lagerfeld e sua gata e herdeira, Choupette Lagerfeld Crédito: Reprodução/Instagram @choupetteofficiel
A morte de Karl Lagerfeld está perto de completar um ano (completa no próximo dia 19 de fevereiro). Após a morte do estilista por trás da Chanel e da FendiChoupette, sua gata, herdou milhões e hoje vive em Paris, na França, sob os cuidados de uma babá. 
Choupette desfruta de uma vida tranquila e mansa, mas com agenda bastante apertada. Segundo informações do The New York Times, a pet celebridade tem uma conta bancária com cerca de R$ 460 milhões e trabalha como modelo em uma agência especializada. 

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A gata também separa um tempo do dia para atender demandas da imprensa e para fazer fotos para seu perfil do Instagram, criado em agosto do ano passado. 
Karl morreu aos 85 anos e era verdadeiramente apaixonado pela gata, que ganhou de uma grande amiga. Ele dedicou várias coleções da Chanel a Choupette e até criou uma cor com o nome da felina. 

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