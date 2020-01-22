Choupette, gata que herdou fortuna de Lagerfeld, deslancha como modelo

O estilista Karl Lagerfeld e sua gata e herdeira, Choupette Lagerfeld Crédito: Reprodução/Instagram @choupetteofficiel

A morte de Karl Lagerfeld está perto de completar um ano (completa no próximo dia 19 de fevereiro). Após a morte do estilista por trás da Chanel e da Fendi Choupette , sua gata, herdou milhões e hoje vive em Paris, na França, sob os cuidados de uma babá.

Choupette desfruta de uma vida tranquila e mansa, mas com agenda bastante apertada. Segundo informações do The New York Times, a pet celebridade tem uma conta bancária com cerca de R$ 460 milhões e trabalha como modelo em uma agência especializada.

A gata também separa um tempo do dia para atender demandas da imprensa e para fazer fotos para seu perfil do Instagram, criado em agosto do ano passado.