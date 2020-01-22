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Ex-brother na casa?

'BBB 20' terá volta da casa de vidro, anuncia Tiago Leifert

Apresentador informou que detalhes serão anunciados posteriormente

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:37
O apresentador Tiago Leifert Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoleifert
O apresentador Tiago Leifert anunciou que o Big Brother Brasil 20 terá a tão esperada casa de vidro, extensão do confinamento usada em edições anteriores do BBB. "Mais informações ao longo dessa semana ou da próxima", disse. 
A primeira vez que a casa de vidro apareceu foi no BBB 9. O recurso foi retomado no BBB 11 e BBB 13. Possíveis participantes ficam confinados nela, mas só entram efetivamente no reality os que são escolhidos pelo público, por meio de votação.
A expectativa é que ex-BBBs possam entrar nesta edição por meio dessa opção. Antes da estreia do programa, o diretor Boninho já dava indícios de que esse recurso seria novamente utilizado.
A casa foi dividida em dois grupos: Camarote (formado por convidados) e Pipoca (participantes que passaram pelo processo seletivo). Ao todo, 18 participantes entram no programa nesta terça, mas os grupos estão separados por um muro.

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Tiago Leifert afirmou que o primeiro paredão será formado apenas por integrantes do mesmo grupo. 
A prova do líder continua a ser disputada às quintas-feiras, e a prova do anjo às sextas-feiras. O vencedor da prova do anjo será autoimune nesta semana.

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