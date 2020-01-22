'BBB 20' terá volta da casa de vidro, anuncia Tiago Leifert

O apresentador Tiago Leifert Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoleifert

O apresentador Tiago Leifert anunciou que o Big Brother Brasil 20 terá a tão esperada casa de vidro, extensão do confinamento usada em edições anteriores do BBB. "Mais informações ao longo dessa semana ou da próxima", disse.

A primeira vez que a casa de vidro apareceu foi no BBB 9. O recurso foi retomado no BBB 11 e BBB 13. Possíveis participantes ficam confinados nela, mas só entram efetivamente no reality os que são escolhidos pelo público, por meio de votação.

A expectativa é que ex-BBBs possam entrar nesta edição por meio dessa opção. Antes da estreia do programa, o diretor Boninho já dava indícios de que esse recurso seria novamente utilizado.

A casa foi dividida em dois grupos: Camarote (formado por convidados) e Pipoca (participantes que passaram pelo processo seletivo). Ao todo, 18 participantes entram no programa nesta terça, mas os grupos estão separados por um muro.

Tiago Leifert afirmou que o primeiro paredão será formado apenas por integrantes do mesmo grupo.