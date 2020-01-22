'BBB 20': mãe de capixaba Gizelly comemora estreia: 'Se saiu muito bem'

A produtora rural Márcia Machado, mãe da BBB capixaba Gizelly Bicalho, de 28 anos, foi uma das centenas de pessoas que foram ao Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, para assistir à estreia do reality da Globo de pertinho. Ela, que também recebeu o carinho das amigas da filha, avaliou os primeiros passos da advogada criminalista no jogo após a exibição do primeiro programa desta temporada na noite desta terça-feira (21).
"Ela se saiu muito bem. Amei a estreia. Ela agitou a prova, estava colocando energia lá com os outros integrantes", entrega.
A mãe de Márcia, a avó materna de Gizelly, também acompanhou todos os passos da capixaba no "BBB 20" e, direto de Piaçu, distrito de Muniz Freire, celebrou a aparição da advogada na televisão com um cartaz dizendo: "Os Piaçu juntos com a Gizelly!".