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'BBB 20': mãe de capixaba Gizelly comemora estreia: 'Se saiu muito bem'

A produtora rural Márcia Machado, mãe da BBB capixaba Gizelly Bicalho, comemorou a estreia da filha no reality da Globo, avalia que ela se saiu bem e ainda disse que a bonita movimentou a Prova da Imunidade do grupo Pipoca

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 12:44
  Crédito: Divulgação
A produtora rural Márcia Machado, mãe da BBB capixaba Gizelly Bicalho, de 28 anos, foi uma das centenas de pessoas que foram ao Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, para assistir à estreia do reality da Globo de pertinho. Ela, que também recebeu o carinho das amigas da filha, avaliou os primeiros passos da advogada criminalista no jogo após a exibição do primeiro programa desta temporada na noite desta terça-feira (21). 
A produtora Márcia Machado, mãe da "BBB 20" Gizelly Bicalho, e amiga da filha na estreia do reality da Globo na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal
"Ela se saiu muito bem. Amei a estreia. Ela agitou a prova, estava colocando energia lá com os outros integrantes", entrega. 
E tanta energia parece ter dado certo, já que o lado Pipoca da casa - do qual Gizelly faz parte - venceu a Prova da Imunidade e, por isso, ninguém do grupo pode ser eliminado na formação do primeiro Paredão da casa mais vigiada do Brasil

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A mãe de Márcia, a avó materna de Gizelly, também acompanhou todos os passos da capixaba no "BBB 20" e, direto de Piaçu, distrito de Muniz Freire, celebrou a aparição da advogada na televisão com um cartaz dizendo: "Os Piaçu juntos com a Gizelly!". 
A avó materna da "BBB 20" Gizelly Bicalho torceu pela neta direto de Piaçu, distrito de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal
Gizelly é natural de Iúna, no Sul do Espírito Santo, mas foi criada em Piaçu com a mãe e os avós maternos

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