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Viagem à Europa

'BBB 20': Hadson diz que transar no avião foi melhor coisa que já fez

Participante do 'BBB 20' disse que como viajava muito quando morou na Europa a melhor coisa que ele fazia, de acordo com ele mesmo, era fazer sexo a bordo de aviões

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 10:22
"BBB 20": o brother Hadson Crédito: TV Globo/Reprodução
A confraternização entre os times Pipoca e Camarote no "BBB 20", na noite desta quarta-feira (22), gerou uma roda de conversa que começou a brincar de "eu nunca". Depois de Lucas Chumbo dizer que nunca fez sexo no avião, o participante Hadson deu risadas do colega e disse que já conseguiu transar durante vários vôos comerciais. 
"Eu já fiz e foi ótimo, tem muito tempo livre entre uma refeição e outro em vôo longo. Morei oito anos na Europa, passava muito tempo voando. Melhor coisa que eu já fiz na vida transar dentro do avião", justificou. 

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"Gente, mas como, no banheiro? Que logística essa sua. Já tentei e não dá certo nunca comigo", retrucou Lucas Chumbo. 

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