'BBB 20': Hadson diz que transar no avião foi melhor coisa que já fez

A confraternização entre os times Pipoca e Camarote no "BBB 20", na noite desta quarta-feira (22), gerou uma roda de conversa que começou a brincar de "eu nunca". Depois de Lucas Chumbo dizer que nunca fez sexo no avião, o participante Hadson deu risadas do colega e disse que já conseguiu transar durante vários vôos comerciais.
"Eu já fiz e foi ótimo, tem muito tempo livre entre uma refeição e outro em vôo longo. Morei oito anos na Europa, passava muito tempo voando. Melhor coisa que eu já fiz na vida transar dentro do avião", justificou.
"Gente, mas como, no banheiro? Que logística essa sua. Já tentei e não dá certo nunca comigo", retrucou Lucas Chumbo.