Suzane Richthofen aciona STF após se irritar com livro sobre assassinato

Ao colunista, o autor confidenciou que um dos principais trechos que revoltou Suzane foi o capítulo 10, em que estão divulgados alguns laudos do caso. O capítulo diz: "Nesses processos, os especialistas a descrevem com adjetivos ti?picos de vila? de novela: manipuladora, dissimulada, egoce?ntrica, infantilizada, simplista, insidiosa, narcisista, ale?m de ter agressividade camuflada. Ainda segundo esses pareceres, a criminosa utiliza procedimentos primitivos e pouco elaborados na vida, tem fantasia de onipote?ncia e e? desvalorizadora do ser humano".