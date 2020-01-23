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Teve até cuidador

'BBB 20': capixaba Gizelly abre o jogo sobre depressão: 'Tive medo'

A advogada disse que ficou alguns dias de 2019 debilitada e, em conversa com Manu Gavassi no 'BBB 20', Gizelly disse que teve que ter até cuidados no período que sofreu da doença

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 10:16
"BBB 20": a capixaba Gizelly conversa com a atriz Manu Gavassi Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois que o muro que separava a Pipoca do Camarote no "BBB 20" caiu, os participantes decidiram interagir totalmente entre si. Gizelly, a capixaba selecionada para o reality da Globo, engatou uma longa conversa com Manu Gavassi. Durante o bate-papo, a advogada criminalista de Vitória abriu o jogo sobre depressão e disse que passou parte de 2019 debilitada por conta da condição. 
"Eu sou uma pessoa que ama viver. Quando eu perdi isso... não conseguia levantar da cama, fazer nada, minha mãe teve que contratar cuidados pra cuidar de mim. Vários dias ano passado, tive medo. A sociedade contemporânea tem que entender que existem dias ruins, que todo mundo tem isso", explicou. 

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Manu concordou com o que a colega estava falando e ouviu atentamente à história, dizendo que realmente a depressão não é vista como deveria. 

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