'BBB 20': capixaba Gizelly abre o jogo sobre depressão: 'Tive medo'

Depois que o muro que separava a Pipoca do Camarote no "BBB 20" caiu, os participantes decidiram interagir totalmente entre si. Gizelly, a capixaba selecionada para o reality da Globo, engatou uma longa conversa com Manu Gavassi. Durante o bate-papo, a advogada criminalista de Vitória abriu o jogo sobre depressão e disse que passou parte de 2019 debilitada por conta da condição.
"Eu sou uma pessoa que ama viver. Quando eu perdi isso... não conseguia levantar da cama, fazer nada, minha mãe teve que contratar cuidados pra cuidar de mim. Vários dias ano passado, tive medo. A sociedade contemporânea tem que entender que existem dias ruins, que todo mundo tem isso", explicou.
Manu concordou com o que a colega estava falando e ouviu atentamente à história, dizendo que realmente a depressão não é vista como deveria.