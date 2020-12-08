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Bruno Gagliasso e Thaynara OG são os novos embaixadores do Unicef no Brasil

Título é reconhecimento por atos em prol do direito das crianças e adolescentes

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 19:06
Bruno Gagliasso é novo embaixador do Unicef
Bruno Gagliasso é novo embaixador do Unicef Crédito: Divulgação
O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) nomeou, nesta terça-feira (8), o ator Bruno Gagliasso e a apresentadora e influenciadora Thaynara OG como os novos embaixadores da entidade. O título é um reconhecimento do Fundo pelo seus atos em prol do direito das crianças e dos adolescentes.
A trajetória Gagliasso com o Unicef começou em 2018, quando o ator estrelou uma campanha publicitária para arrecadar recursos. O ator ainda participou da mobilização por recursos emergenciais para atender crianças, adolescentes e famílias de Moçambique, após os ciclones Idai e Kenneth terem atingido o país em 2019. Gagliasso visitou o país para conhecer o trabalho do Fundo de perto.
Já a influenciadora Thaynara Oliveira Gomes, mais conhecida como Thaynara OG, começou a trabalhar com o Unicef no ano passado. A parceria da maranhense com o fundo deu início com a ideia de beneficiar o Fundo com as doações arrecadadas com a festa São João da Thay, evento anual que ela realiza em São Luís. A partir daí, Thaynara participou de roda de conversas com crianças e adolescentes e fez parte de eventos do Fundo.
Thaynara OG é nova embaixadora do Unicef
Thaynara OG é nova embaixadora do Unicef Crédito: Divulgação
Outros artistas já são embaixadores do Unicef, como Daniela Mercury, Lázaro Ramos, Renato Aragão e da personagem Mônica. Os embaixadores são escolhidos não só pela fama, mas, principalmente, pela credibilidade que têm perante seu público e pela disposição para trabalhar em prol da infância e da adolescência.
Em seus contatos com a imprensa, com os fãs ou em peças publicitárias que protagonizam, os embaixadores sempre levam às pessoas a mensagem de que é preciso garantir o cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes.

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