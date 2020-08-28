AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • OMS e Unicef orientam sobre uso de máscara em crianças contra a Covid-19
Combate ao coronavírus

OMS e Unicef orientam sobre uso de máscara em crianças contra a Covid-19

As entidades afirmam que mais estudos prospectivos sobre uso de máscara em crianças e o papel dos jovens na transmissão do Sars-CoV-2 são necessários

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 19:52
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
A OMS (Organização Mundial da Saúde) e a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) publicaram orientações sobre o uso de máscara em crianças. As entidades dividiram as indicações em três faixas etárias.
As organizações, porém, afirmam que são restritas as evidências de benefícios e malefícios do uso de máscaras em crianças para mitigar a transmissão da Covid-19. A maior parte dos estudos não trata diretamente do Sars-CoV-2.
O documento da OMS e da Unicef diz que a limitada evidência científica disponível aponta que crianças pequenas possivelmente têm menor susceptibilidade a serem infectadas, se comparadas a adultos. Mas os dados mostram que isso pode variar de acordo diferentes idades --crianças mais velhas, adolescentes, por exemplo, teriam um papel mais importante na disseminação.

Veja Também

Para evitar novo lockdown, França tenta tornar uso de máscara mais amplo

Saúde diz que não é obrigada a fornecer testes, respiradores e máscaras

As entidades afirmam que mais estudos prospectivos sobre uso de máscara em crianças e o papel dos jovens na transmissão do Sars-CoV-2 são necessários.
Veja abaixo orientações para diferentes faixas de idade:

CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS

Até essa faixa de idade, a OMS e a Unicef afirmam que as crianças não devem usar máscaras. A destreza necessária para uso adequado da máscara foi um dos pontos considerados para tal indicação.
As entidades também afirmam que alguns países indicam uma idade inferior para início de uso da máscara, mas que, nesses casos, é necessária a supervisão constante e direta da criança, principalmente se o uso tiver que ocorrer por muito tempo.
Destacam que crianças com deficiências cognitivas severas ou com graves problemas respiratórios que tenham dificuldades em tolerar a máscara não devem, sob nenhuma circunstância, ser obrigadas a usar o utensílio.
Dessa forma, as medidas para evitar contaminação nas crianças dessa faixa etária são o distanciamento social, higienização das mãos e limitação dos tamanhos das salas de aula.

CRIANÇAS DE 6 ATÉ 11 ANOS

Para decisão do uso de máscara nessa faixa etária, a OMS e a Unicef afirmam que é necessário fazer uma análise de risco, levando em conta a intensidade da transmissão na região e dados atualizados sobre o risco de infecção nessa faixa de idade.
Também devem ser consideradas normas sociais e culturais, a capacidade da criança de seguir as regras para uso adequado da máscara (assim como a supervisão adulta para tal), o potencial impacto do uso do item no aprendizado e no desenvolvimento psicossocial.
Deve-se também olhar para considerações e possíveis adaptações para casos específicos, como crianças com deficiências e com outras doenças.

CRIANÇAS COM MAIS DE 12 ANOS E ADOLESCENTES

Nessa faixa etária, as entidades orientam que as crianças e adolescentes devem seguir as mesmas indicações do uso de máscara em adultos.
A OMS e a Unicef destacam que não deve ser obrigatório o uso de máscara em crianças de qualquer idade com problemas de desenvolvimento, deficiências ou quaisquer outras questões de saúde que interfiram com o uso de máscara. Tais situações devem ser analisadas caso a caso por especialistas de saúde e educação.

Veja Também

Em meio à pandemia, não confie em quem não usa máscara

Qual o melhor tecido de máscara para praticar exercício?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Cuba tenta recuperar sua soberania com reformas inspiradas na China e no Vietnã
Imagem de destaque
A erupção vulcânica que produziu o som mais alto registrado na história
Nasa capta imagem do El Niño - fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas
Como o El Niño pode pesar no bolso dos brasileiros até 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados