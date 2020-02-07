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Autoconhecimento

Bruna Linzmeyer diz que se masturba desde criança: 'Até hoje'

'Tenho muitas memórias de ficar roçando nas coisas quando criança', completou a atriz, que é assumidamente lésbica

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 08:54
A atriz Bruna Linzmeyer Crédito: Reprodução/YouTube GNT
A atriz Bruna Linzmeyer, 27, revelou que sempre se masturbou, desde criança, e que tem esse hábito até hoje.
Durante participação no Saia Justa Verão (GNT) desta quarta-feira (5), conversou sobre autoconhecimento e sexualidade. "Sempre me masturbei desde criança e me masturbo até hoje. Tenho muitas memórias de ficar roçando nas coisas quando criança", disse.
A essa altura, o papo abordava a vagina, seus diferentes formatos e odores.

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"Eu sempre fui muito livre. Sempre tive um acesso ao meu corpo muito validado e respeitado por mim e pela minha família", disse Bruna, que é assumidamente lésbica.
Em outro trecho, explicou que só conseguiu conhecer melhor seu corpo e seus prazeres quando começou a ter relações com outras mulheres. "Conheci melhor a minha vagina quando tive contato com outras. O encontro com outras vaginas também é uma possibilidade de pensar na minha própria."

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