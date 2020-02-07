Bruna Linzmeyer diz que se masturba desde criança: 'Até hoje'

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como é leve e como é bom poder falar sobre tudo sem tabus (aliás, pq ainda temos tantos?) obrigada ao #saiajustaverão por essa conversa esclarecedora que atravessa a nossa sexualidade e nossas vivências. hj, 21h, no @gnt vai ao ar o papo que tive com essas mulheres maravilhosas ?