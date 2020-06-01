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Brad Pitt faz festa e reúne os seis filhos após reconciliação com primogênito

Ator comemorou aniversário de sua filha Shiloh, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:10

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:10

Cena do filme Ad Astra - Rumo às Estrelas, com Brad Pitt
Cena do filme Ad Astra - Rumo às Estrelas, com Brad Pitt Crédito: Fox Films/Divulgação
Brad Pitt deu uma festa de aniversário na última quarta-feira, 27, para celebrar os 14 anos de sua filha Shiloh. O ator aproveitou o momento para reunir seus outros filhos, fruto do casamento com Angelina Jolie: os gêmeos Knox e Vivienne, de 11, Zahara, 15, Pax, 16 e Maddox, de 18, que se reconciliou com o pai recentemente.
De acordo com o jornal britânico The Sun, uma fonte informou que "Brad queria tornar o dia de Shiloh especial e planejava a festa há um tempo". Pitt tem um forno de pizza em sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, e fez o prato favorito da jovem antes de cortar o bolo.
A celebração se deu em um momento de paz de Pitt com a família, uma vez que ele já resolveu seus problemas de custódia dos filhos com a Angelina Jolie. Não foi informado a dimensão do evento e tampouco se houve aglomeração de convidados em meio à pandemia do novo coronavírus.

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Segundo o The Sun, o ator deu uma câmera fotográfica vintage para a menina e criou um livro com todas as melhores fotografias tiradas por ela nos últimos anos. Em 2018, ele construiu um parque de diversão em casa para os seis filhos, com direito a tobogã inflável, casa na árvore, pista de skate e piscina com diversos brinquedos.
Brad Pitt e Angelina Jolie se separaram em 2016.

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