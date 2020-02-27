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Contra Trump

Brad Pitt, Adam Sandler e outros pedem que americanos votem nas eleições

Brad Pitt, Adam Sandler, Charlize Theron, Laura Dern, Willem Dafoe e muitas outras celebridades pedem, em vídeo, que os americanos se registrem para as próximas eleições. 'Vote e seja ouvido', dizem alguns dos artistas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 16:39
Celebridades se unem para evitar reeleição de Donald Trump Crédito: Arquivo/A Gazeta
Ao contrário do que acontece no Brasil, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Com medo de uma possível reeleição de Donald Trump, celebridades se uniram para que pedir que os americanos saiam de casa e votem.
Brad Pitt, Adam Sandler, Charlize Theron, Laura Dern, Willem Dafoe e muitas outras celebridades pedem, em vídeo, que os americanos se registrem para as próximas eleições. "Vote e seja ouvido", dizem alguns dos artistas.
As eleições acontecem em novembro, mas os eleitores já começam agora a definir os pré-candidatos. Na semana que vem acontece a Super Terça, quando 14 estados fazem suas primárias ao mesmo tempo. É nessa hora que os eleitores escolhem os delegados que se comprometem a votar em seu candidato. 
O vídeo de pouco mais de 1 minuto foi publicado no canal do YouTube da publicação W Magazine. A descrição do vídeo dá acesso direto à página em que é possível o americano registrar a sua intenção de votar.

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