Brad Pitt, Adam Sandler e outros pedem que americanos votem nas eleições

Celebridades se unem para evitar reeleição de Donald Trump Crédito: Arquivo/A Gazeta

Ao contrário do que acontece no Brasil, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Com medo de uma possível reeleição de Donald Trump, celebridades se uniram para que pedir que os americanos saiam de casa e votem.

Brad Pitt, Adam Sandler, Charlize Theron, Laura Dern, Willem Dafoe e muitas outras celebridades pedem, em vídeo, que os americanos se registrem para as próximas eleições. "Vote e seja ouvido", dizem alguns dos artistas.

As eleições acontecem em novembro, mas os eleitores já começam agora a definir os pré-candidatos. Na semana que vem acontece a Super Terça, quando 14 estados fazem suas primárias ao mesmo tempo. É nessa hora que os eleitores escolhem os delegados que se comprometem a votar em seu candidato.