Ataque a tiros deixa ao menos sete mortos em cervejaria nos EUA

A cada incidente, os EUA retomam o debate sobre restringir a posse de armas, mas as propostas não conseguem avançar Crédito: Pixabay

Um ataque a tiros deixou ao menos sete mortos em Milwaukee, no estado de Wisconsin, na Costa Leste dos Estados Unidos, segundo o jornal Chicago Tribune.



O incidente ocorreu no complexo da cervejaria Molson Coors por volta de 14:11h (11:11h em Brasília). A empresa enviou um email aos funcionários que estão no local alertando para a presença de um atirador em um dos prédios. Ao menos 600 pessoas trabalham no complexo.

A polícia informou numa rede social que está investigando um "incidente crítico" que ainda está em andamento.

Emissoras de TV americanas mostram um grande número de policiais, ambulâncias e bombeiros no local, além de agentes do esquadrão antibombas.

Na última década, o número de ataques a tiros nos Estados Unidos triplicou, somando 526 mortes, de acordo com dados de agosto de 2019.

A cada incidente, os EUA retomam o debate sobre restringir a posse de armas, mas as propostas não conseguem avançar.

Grupos armamentistas do país argumentam que a segunda emenda da Constituição americana dá ao indivíduo direito de ter e portar uma arma de fogo.