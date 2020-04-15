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Amizade

Brad Pitt presenteia amiga com reforma de casa dos 'Irmãos à Obra'

Maquiadora trabalhou com ator em 40 filmes e ele diz que os dois têm uma relação de irmãos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:53

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:53

Brad Pitt abraça sua amiga Jean Black durante programa Irmãos à Obra
Brad Pitt abraça sua amiga Jean Black durante programa Irmãos à Obra Crédito: Captura de tela do programa 'Celebrity IOU' (HGTV)
Brad Pitt demonstrou o carinho que sente pela maquiadora e amiga Jean Black na segunda-feira, 13, ao chamar Jonathan e Drew Scott, dos Irmãos à Obra, para reformar a casa dela no episódio de estreia do programa Celebrity IOU, no qual os gêmeos ajudam artistas de Hollywood a expressar gratidão para as pessoas que gostam.

Na prévia divulgada pelo canal americano HGTV, Pitt, de 56 anos, aparece quebrando a parede da garagem no começo da reforma e, em outro momento, Black aparece surpresa ao ver sua casa renovada.

Pitt chorou após ver a felicidade de Jean, abraçou-a e descreveu a relação como de "irmão e irmã", depois de trabalharem juntos em mais de 40 filmes. "Ela é uma pessoa que eu valorizo muito na minha vida", disse o ator. Jean Black ganhou um estúdio de maquiagem e kits novos para trabalhar.

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