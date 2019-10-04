'Bolsominion', diz ator Jonathan Haagensen de irmão expulso de reality

O ator Jonathan Haagensen mostrou que não ficou feliz com a atitude do irmão, Phillipe Haagensen, em "A Fazenda". Phillipe foi expulso de "A Fazenda" depois de beijar, sem consentimento, a ex-BBB Hariany Almeida que participa do reality da Record.
"Tenho contas para pagar e filhos para criar. Esse tipo de programa não agrega nada a ninguém"
Na noite desta quinta (3), durante o Rock in Rio, Jonathan falou ao Uol sobre o episódio.
"Discordo de tudo. Ninguém vai aprovar aquela postura de bolsominion. Nós temos um presidente que legitima essa postura, a sociedade age assim, e só paramos para perceber isso agora. Tanto o racismo quanto o machismo. Ele precisa estudar muito ainda. Mas o presidente fala tanta merda quanto ele", disse ele, durante o bate-papo.
"Sou artista, preto e de favela. Meu ativismo é viver da arte desde os anos 1990 neste país", completou o ator.