'Bolsominion', diz ator Jonathan Haagensen de irmão expulso de reality

Phillipe Haagensen foi eliminado de 'A Fazenda' depois de beijar sem consentimento a ex-BBB Hariany durante o reality da Record

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 11:39

Redação de A Gazeta

O ator Jonathan Haagensen Crédito: Reprodução/Instagram @lojakings
O ator Jonathan Haagensen mostrou que não ficou feliz com a atitude do irmão, Phillipe Haagensen, em "A Fazenda". Phillipe foi expulso de "A Fazenda" depois de beijar, sem consentimento, a ex-BBB Hariany Almeida que participa do reality da Record. 
"Tenho contas para pagar e filhos para criar. Esse tipo de programa não agrega nada a ninguém"
Jonathan Haagensen - Ator, que também já participou de "A Fazenda", sobre o reality da Record
Na noite desta quinta (3), durante o Rock in Rio, Jonathan falou ao Uol sobre o episódio. 
"Discordo de tudo. Ninguém vai aprovar aquela postura de bolsominion. Nós temos um presidente que legitima essa postura, a sociedade age assim, e só paramos para perceber isso agora. Tanto o racismo quanto o machismo. Ele precisa estudar muito ainda. Mas o presidente fala tanta merda quanto ele", disse ele, durante o bate-papo. 
"Sou artista, preto e de favela. Meu ativismo é viver da arte desde os anos 1990 neste país", completou o ator. 

