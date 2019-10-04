Sarah Jessica Parker: "Não sou superconsumista"

A atriz Sarah Jessica Parker Crédito: Reprodução/Instagram @patrick.riley

Sarah Jessica Parker brilhou na noite desta quinta (3) ao reunir gente do mundo inteiro para lançar sua primeira coleção de óculos para a Sunglass Hut, em Nova York. A atriz, que também tem uma loja de sapatos em Manhattan, diz que sempre foi fã dos acessórios e revelou o que carrega na bolsa: "Cartão do metrô, carteira, gloss, livro, chicletes e óculos de Sol".

"Meus óculos não são femininos. Foram feitos para os seres humanos", declarou ela, que disse ter se inspirado na mãe para fazer a collab.

Diferente de Carrie Bradshaw, sua personagem icônica de "Sex And The City", Sarah diz que não é superconsumista. Até por isso, a bonita confidenciou que não é ligada nas últimas tendências.