Sarah Jessica Parker: "Não sou superconsumista"

Sarah Jessica Parker brilhou na noite desta quinta (3) ao reunir gente do mundo inteiro para lançar sua primeira coleção de óculos para a Sunglass Hut, em Nova York. A atriz, que também tem uma loja de sapatos em Manhattan, diz que sempre foi fã dos acessórios e revelou o que carrega na bolsa: "Cartão do metrô, carteira, gloss, livro, chicletes e óculos de Sol".
"Meus óculos não são femininos. Foram feitos para os seres humanos", declarou ela, que disse ter se inspirado na mãe para fazer a collab.
Diferente de Carrie Bradshaw, sua personagem icônica de "Sex And The City", Sarah diz que não é superconsumista. Até por isso, a bonita confidenciou que não é ligada nas últimas tendências.
“Sabe, quando interpretei a Carrie tive muitas oportunidades legais (relacionadas a moda), aprendi muito e usei todas as tendências. Mas nunca fui uma pessoa que segui a moda, as tendências, não porque desdenho delas, mas porque não sou uma superconsumista, então não sei quais são as tendências do momento. Eu acho importante você ser você e não tentar ser outra pessoa”, conta.