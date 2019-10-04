Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Musa de "Sex And The City"

Sarah Jessica Parker: "Não sou superconsumista"

A Carrie Bradshaw de "Sex And The City" acaba de lançar coleção de óculos em parceria com multimarcas internacional e falou sobre comprar - ou não - muito

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2019 às 10:06
A atriz Sarah Jessica Parker Crédito: Reprodução/Instagram @patrick.riley
Sarah Jessica Parker brilhou na noite desta quinta (3) ao reunir gente do mundo inteiro para lançar sua primeira coleção de óculos para a Sunglass Hut, em Nova York. A atriz, que também tem uma loja de sapatos em Manhattan, diz que sempre foi fã dos acessórios e revelou o que carrega na bolsa: "Cartão do metrô, carteira, gloss, livro, chicletes e óculos de Sol". 
"Meus óculos não são femininos. Foram feitos para os seres humanos", declarou ela, que disse ter se inspirado na mãe para fazer a collab. 
Diferente de Carrie Bradshaw, sua personagem icônica de "Sex And The City", Sarah diz que não é superconsumista. Até por isso, a bonita confidenciou que não é ligada nas últimas tendências. 

Veja Também

Modelo internacional fala de namoro com Pedro Scooby: "Compromisso"

Após gravidez, Lucas Lucco diz que noiva sofreu aborto: "Dez semanas"

Casal fitness entrega truque para não engordar após casar: "Sexo"

“Sabe, quando interpretei a Carrie tive muitas oportunidades legais (relacionadas a moda), aprendi muito e usei todas as tendências. Mas nunca fui uma pessoa que segui a moda, as tendências, não porque desdenho delas, mas porque não sou uma superconsumista, então não sei quais são as tendências do momento. Eu acho importante você ser você e não tentar ser outra pessoa”, conta. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril
O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados