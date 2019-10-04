Após gravidez, Lucas Lucco diz que noiva sofreu aborto: "Dez semanas"

O cantor Lucas Lucco Crédito: Reprodução/Instagram @lucaslucco

Os rumores em torno de uma suposta gravidez de Lorena Carvalho, noiva de Lucas Lucco, tiveram confirmação na noite desta quinta (3), quando o sertanejo foi ao Instagram esclarecer toda a situação: "Obrigado minha amada por me proporcionar as dez semanas mais felizes da minha vida", começou ele, que fez textão para dizer que a eleita havia sofrido um aborto.

"A confiança nos planos do nosso Pai celestial conforta e traz paz pro meu coração. Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente dEle", continuou, seguindo: "Te amo e te admiro muito. Estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta... Dos próximos dias de busca".