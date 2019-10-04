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Após gravidez, Lucas Lucco diz que noiva sofreu aborto: "Dez semanas"

Sertanejo postou foto ao lado da noiva, Lorena Carvalho, para lamentar a perda do primeiro filho do casal, que ficou 10 semanas no ventre da amada

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2019 às 09:29
O cantor Lucas Lucco Crédito: Reprodução/Instagram @lucaslucco
Os rumores em torno de uma suposta gravidez de Lorena Carvalho, noiva de Lucas Lucco, tiveram confirmação na noite desta quinta (3), quando o sertanejo foi ao Instagram esclarecer toda a situação: "Obrigado minha amada por me proporcionar as dez semanas mais felizes da minha vida", começou ele, que fez textão para dizer que a eleita havia sofrido um aborto

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"A confiança nos planos do nosso Pai celestial conforta e traz paz pro meu coração. Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente dEle", continuou, seguindo: "Te amo e te admiro muito. Estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta... Dos próximos dias de busca". 
Por ter postado fotos em que surgiu com a amada em fotos carinhosas, muitos ainda confundiram que o cantor quisesse comunicar que o casal ainda estava grávido. Por isso, muitas celebridades e anônimos começaram a parabenizar os dois. Mas Lucas fez um segundo post apelando para que as pessoas lessem o texto com atenção e entendessem que aquele era um momento delicado para o casal. 

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