Após gravidez, Lucas Lucco diz que noiva sofreu aborto: "Dez semanas"

Os rumores em torno de uma suposta gravidez de Lorena Carvalho, noiva de Lucas Lucco, tiveram confirmação na noite desta quinta (3), quando o sertanejo foi ao Instagram esclarecer toda a situação: "Obrigado minha amada por me proporcionar as dez semanas mais felizes da minha vida", começou ele, que fez textão para dizer que a eleita havia sofrido um aborto.
"A confiança nos planos do nosso Pai celestial conforta e traz paz pro meu coração. Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente dEle", continuou, seguindo: "Te amo e te admiro muito. Estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta... Dos próximos dias de busca".
Por ter postado fotos em que surgiu com a amada em fotos carinhosas, muitos ainda confundiram que o cantor quisesse comunicar que o casal ainda estava grávido. Por isso, muitas celebridades e anônimos começaram a parabenizar os dois. Mas Lucas fez um segundo post apelando para que as pessoas lessem o texto com atenção e entendessem que aquele era um momento delicado para o casal.