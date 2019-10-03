Ingresso para show de turnê de Sandy e Junior nos EUA custa R$ 40

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#TBT No último sábado Porto Alegre nos recebeu com a arena lotada e cheia de muito amor. Foi lindo reviver e criar novos momentos com vocês. Estamos chegando ao fim da turnê... Próxima parada é no Barclays Center, NY, no dia 02/10! Quanta emoção! ??❤ ? @wirso