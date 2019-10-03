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Xô, calorias!

Casal fitness entrega truque para não engordar após casar: "Sexo"

Dupla, que bomba na web ao falar abertamente da vida sexual, diz que para manter o shape o sexo ajuda na hora de dar tchau para as calorias ingeridas ao longo do dia

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2019 às 15:09
O casal fitness Raissa Barbosa e Lucas Arantes Crédito: Divulgação/CO Assessoria
A vida de um casal fitness tem lá seus desafios para se manterem em forma juntos, mas a dupla Raissa Barbosa e Lucas Arantes garantem que a rotina fitness em uma vida a dois é muito prazerosa. As revelações do casal chocaram os seus seguidores: “Sexo conta pra perder calorias e manter a forma”, concordaram.
Com essa dica, que até não é novidade para muitos, Lucas e Raíssa fazem sucesso na internet ao falar abertamente sobre esse assunto com os fãs. “Muitos têm vergonha de falar sobre isso, mas tivemos a ideia de abordar mais sobre, nada melhor do que perder peso fazendo algo prazeroso, por que esconder isso do mundo?”, indaga Lucas.
  Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Lucas, aliás, é estudante de medicina e dá atenção ao universo da sexologia em suas pesquisas. “Muita gente não entende o poder do sexo, tenho grandes expectativas com meu projeto de pesquisa sobre como o sexo ajuda a manter a forma e a transformar o corpo e a mente”, disse, já adiantando seu foco de pesquisa nos próximos semestres.

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Ele também já tentou ser atleta no Uberaba Esporte Clube, onde jogou por um mês como atacante e já se aventurou nas passarelas quando participou do Miss Brasil 2013.

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