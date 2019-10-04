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Modelo internacional fala de namoro com Pedro Scooby: "Compromisso"

Os dois estão hospedados na mesma suíte no Copacabana Palace para o Rock in Rio e a bonita decidiu abrir o jogo em conversa com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2019 às 09:43
A modelo Cíntia Dicker Crédito: Reprodução/Instagram @cintiadicker
Cíntia Dicker foi apontada como nova namorada de Pedro Scooby, ex de Luana Piovani e Anitta, depois que os dois foram vistos juntos nos Estados Unidos. Mas, nesta quinta-feira (3), a bonitinha decidiu abrir o jogo sobre a situação dos dois em bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 
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First @rockinrio let’s ROCK ?? ? @reginaldofoto

Uma publicação compartilhada por cintiadicker ✌????♐️ (@cintiadicker) em

"Eu e o Pedro nos conhecemos há muito pouco tempo. Estamos nos conhecendo ainda. Sem compromisso, sem rótulos. Ele vive a vida dele, eu a minha e é isso", disse a modelo internacional à colunista. 
A bonita também disse que o surfista é uma pessoa de bem e confirmou os boatos que davam conta de que ela estava hospedada na mesma suíte em que o bonitão no Copacabana Palace, no Rio. 
"Conheci no festival em Nova Jersey. É uma pessoa muito legal, do bem. A gente está se conhecendo melhor. Rola [paquera] Estou adorando, ele é muito gente boa", completou Cíntia. 

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