Modelo internacional fala de namoro com Pedro Scooby: "Compromisso"

A modelo Cíntia Dicker Crédito: Reprodução/Instagram @cintiadicker

Cíntia Dicker foi apontada como nova namorada de Pedro Scooby, ex de Luana Piovani e Anitta, depois que os dois foram vistos juntos nos Estados Unidos. Mas, nesta quinta-feira (3), a bonitinha decidiu abrir o jogo sobre a situação dos dois em bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

"Eu e o Pedro nos conhecemos há muito pouco tempo. Estamos nos conhecendo ainda. Sem compromisso, sem rótulos. Ele vive a vida dele, eu a minha e é isso", disse a modelo internacional à colunista.

A bonita também disse que o surfista é uma pessoa de bem e confirmou os boatos que davam conta de que ela estava hospedada na mesma suíte em que o bonitão no Copacabana Palace, no Rio.