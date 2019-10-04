Vídeo: Graciele mostra Zezé Di Camargo na banheira em momento íntimo

Graciele Lacerda completou 39 aninhos nesta quinta (3) e o amado, Zezé Di Camargo, decidiu preparar uma surpresa para a capixaba. O cantor levou a noiva de helicóptero para uma comemoração particular em um chalé nada modesto.
Em vídeos que foram postados no Instagram, a bonita mostrou a viagem até o local e depois filmou os cômodos do ambiente, impressionada com o décor e tamanho do espaço.
"Olha, gente, estamos num chalé. Olha que coisa mais chique. À luz de velas ainda. O 'mô' preparou", disse ela, toda empolgada com a situação.