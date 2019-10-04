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Vídeo: Graciele mostra Zezé Di Camargo na banheira em momento íntimo

Ex de Zilu levou a capixaba para um chalé, de helicóptero, e ela mostrou toda a intimidade dos dois em seu próprio perfil do Instagram

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 11:27

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

04 out 2019 às 11:27
  Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda completou 39 aninhos nesta quinta (3) e o amado, Zezé Di Camargo, decidiu preparar uma surpresa para a capixaba. O cantor levou a noiva de helicóptero para uma comemoração particular em um chalé nada modesto. 
O cantor Zezé Di Camargo, exposto pela noiva, Graciele Lacerda, em banheira de chalé romântico Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Em vídeos que foram postados no Instagram, a bonita mostrou a viagem até o local e depois filmou os cômodos do ambiente, impressionada com o décor e tamanho do espaço. 

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"Olha, gente, estamos num chalé. Olha que coisa mais chique. À luz de velas ainda. O 'mô' preparou", disse ela, toda empolgada com a situação. 

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