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Bruna Marquezine: "Não tenho esperanças para perder em homens héteros"

Atriz comentou possível traição que estourou no mundo dos famosos e fez a web ferver com críticas à esperança que tem nos homens

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2019 às 10:17
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Bruna Marquezine comentou a possível traição de Travis Scott e a ex-namorada do bonito, Kylie Jenner. A atriz se mostrou indignada ao ver as supostas provas da polêmica. 
"Ai, não! Eu já não tenho nem mais esperanças para perder em homens héteros", disse Bruna. "Não está fácil, Bru. Dia péssimo pra quem acredita no amor", respondeu a influenciadora Isabela Freitas, que também entrou no papo. 

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Na web, surgiram diversos prints de conversas, mensagens e notificações que mostram que a traição pode, realmente, ser real e ter acontecido. 

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