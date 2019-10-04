Bruna Marquezine: "Não tenho esperanças para perder em homens héteros"

A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine

Bruna Marquezine comentou a possível traição de Travis Scott e a ex-namorada do bonito, Kylie Jenner. A atriz se mostrou indignada ao ver as supostas provas da polêmica.

"Ai, não! Eu já não tenho nem mais esperanças para perder em homens héteros", disse Bruna. "Não está fácil, Bru. Dia péssimo pra quem acredita no amor", respondeu a influenciadora Isabela Freitas, que também entrou no papo.