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Bianca Andrade radicaliza visual e surge de cabelo curto em vídeo

Ex-BBB e empresária decidiu celebrar nova fase da carreira mudando o visual e inspiração para cabelo no ombro foi de Dua Lipa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 08:30

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 08:30

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa
A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @bianca
Bianca Andrade, a Boca Rosa, deixou de lado os fios longos e decidiu, agora, adotar um corte com o comprimento dos cabelos no ombro. A ex-BBB compartilhou a mudança na web na tarde desta segunda (17) em vídeo que foi ao ar no Instagram mostrando um antes e depois do visual. 
Em entrevista à Vogue, a influenciadora e empresária disse que a mudança veio para celebrar nova fase da própria vida. "O momento que estou vivendo agora é de muito aprendizado, crescimento pessoal e equilíbrio, nada combina mais que o curto que é total uma libertação para mim", falou. 

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O estilo foi inspirado no da cantora britânica Dua Lipa. Bianca pretende mostrar um pouco do que ela chama de nova fase da carreira e vida na segunda temporada de seu programa do YouTube, o Boca a Boca. 

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