Bianca Andrade radicaliza visual e surge de cabelo curto em vídeo

Bianca Andrade, a Boca Rosa, deixou de lado os fios longos e decidiu, agora, adotar um corte com o comprimento dos cabelos no ombro. A ex-BBB compartilhou a mudança na web na tarde desta segunda (17) em vídeo que foi ao ar no Instagram mostrando um antes e depois do visual.
Em entrevista à Vogue, a influenciadora e empresária disse que a mudança veio para celebrar nova fase da própria vida. "O momento que estou vivendo agora é de muito aprendizado, crescimento pessoal e equilíbrio, nada combina mais que o curto que é total uma libertação para mim", falou.
O estilo foi inspirado no da cantora britânica Dua Lipa. Bianca pretende mostrar um pouco do que ela chama de nova fase da carreira e vida na segunda temporada de seu programa do YouTube, o Boca a Boca.